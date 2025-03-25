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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 16:00

Burada yemekler, yalnızca karnımızı doyurmakla kalmıyor. Mizaha olan açlığımızı da gideriyorlar! Yemeklerin de mizahı mı olurmuş demeyin, çok da güzel oluyor. Her hafat yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bol kepçeden güldüren birçok kullanıcı oluyor. Hele ki Ramazan'ın gelmesiyle, bu oran bi' hayli arttı. 

Hazırsanız bu haftanın mizaha doyuran yemekli tweetler serisi de başlıyor!

Haftanın özeti niteliğinde 🚀

Haftanın özeti niteliğinde 🚀
twitter.com

Havuç imparator

Havuç imparator
twitter.com

Fazla uzaklaşmış olamaz.

Fazla uzaklaşmış olamaz.
twitter.com

Harika :)

Harika :)
twitter.com

Beynimizde varlığını unuttuğumuz bir anı canlandı.

Beynimizde varlığını unuttuğumuz bir anı canlandı.
twitter.com

Leziz görünüyorlar.

Leziz görünüyorlar.
twitter.com

Bisküvili pasta?

Bisküvili pasta?
twitter.com

Oo yine zenginiz.

Oo yine zenginiz.
twitter.com

Küçükken annenizle kavga ettikten sonra yediğiniz o yemek.

Küçükken annenizle kavga ettikten sonra yediğiniz o yemek.
twitter.com

Çilekli pastayı tahtından eden o pasta!

Çilekli pastayı tahtından eden o pasta!
twitter.com

Ben bir ördek poposu görüyorum. Siz?

Ben bir ördek poposu görüyorum. Siz?
twitter.com

Siz siz olun bu hatayı yapmayın.

Siz siz olun bu hatayı yapmayın.
twitter.com

Yeni virüsümüz hayırlı olsun.

Yeni virüsümüz hayırlı olsun.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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