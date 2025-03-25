Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Burada yemekler, yalnızca karnımızı doyurmakla kalmıyor. Mizaha olan açlığımızı da gideriyorlar! Yemeklerin de mizahı mı olurmuş demeyin, çok da güzel oluyor. Her hafat yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bol kepçeden güldüren birçok kullanıcı oluyor. Hele ki Ramazan'ın gelmesiyle, bu oran bi' hayli arttı.

Hazırsanız bu haftanın mizaha doyuran yemekli tweetler serisi de başlıyor!