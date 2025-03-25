Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Burada yemekler, yalnızca karnımızı doyurmakla kalmıyor. Mizaha olan açlığımızı da gideriyorlar! Yemeklerin de mizahı mı olurmuş demeyin, çok da güzel oluyor. Her hafat yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bol kepçeden güldüren birçok kullanıcı oluyor. Hele ki Ramazan'ın gelmesiyle, bu oran bi' hayli arttı.
Hazırsanız bu haftanın mizaha doyuran yemekli tweetler serisi de başlıyor!
Haftanın özeti niteliğinde 🚀
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Havuç imparator
Fazla uzaklaşmış olamaz.
Harika :)
Beynimizde varlığını unuttuğumuz bir anı canlandı.
Leziz görünüyorlar.
Bisküvili pasta?
Oo yine zenginiz.
Küçükken annenizle kavga ettikten sonra yediğiniz o yemek.
Çilekli pastayı tahtından eden o pasta!
Ben bir ördek poposu görüyorum. Siz?
Siz siz olun bu hatayı yapmayın.
Yeni virüsümüz hayırlı olsun.
Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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