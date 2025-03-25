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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 09:06

Gerçek bir ziyafet için gittiğiniz restorandan yaratıcı bir sunum bekliyorsanız, sınırlarınızı zorlamaya hazırız! Bir kez daha, lüks ve şık bir sunumla enfes bir lezzet beklerken hayal kırıklığına uğrayan kişilerin şokuna ortak oluyoruz. Lezzetine diyecek olmasa da amacını anlayamadığımız sunumlarla sizi de ziyafete davet ediyoruz. Şimdiden söyleyelim, bazı görüntüler midenizi bile zorlayabilir. Zira bu hafta Reddit'ten seçtiğimiz göz kanatan sunumlar arasında fanusta makarnadan kürekte patatese yok yok... 

Haftanın 13 göz kanatan sunumu arasından favorinizi yorumlara yazmayı da unutmayın. 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun...

Mutlaka Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Yıllardır boş duran fanusu bolonez soslu makarna kasesi olarak taçlandırmak nasıl aklımıza gelmedi?

1. Yıllardır boş duran fanusu bolonez soslu makarna kasesi olarak taçlandırmak nasıl aklımıza gelmedi?

Bu leziz sunum bize Teoman'ın 'İstasyon İnsanları' şarkısını hatırlattı: 

'Bir gün bir rüya gördüm o kavuniçi balık benmişim

Büyümem beklenmeden afiyetle yenmişim'

2. Aranan lezzet: Kürekte patates kızartması

2. Aranan lezzet: Kürekte patates kızartması

Kürekte sunumlara artık neredeyse alıştık ama keşke sosa bulayıp işleri daha da zorlaştırmasaydınız.

3. Bakır kovada tavuk yemeden gitmeyin!

3. Bakır kovada tavuk yemeden gitmeyin!

Sizce de biraz saman kovasına benzemiyor mu?

4. İşte bu hiç olmadı!

4. İşte bu hiç olmadı!

Bu kez sahiden saman kovası! Zaten bu eşsiz ziyafeti deneyenler de kendilerini yem bekleyen şirin bir inek gibi hissetmişler!

5. Sos ve ekmekle ağaç yapmasanız ne olurdu halimiz?

5. Sos ve ekmekle ağaç yapmasanız ne olurdu halimiz?

Sadece kötü tasarlanmış bir çocuk menüdür belki de...

6. Roma'da makarna keyfi...

6. Roma'da makarna keyfi...

Makarnanın başkenti diyebileceğimiz Roma'da kürekte sunumu beklemiyordunuz, değil mi?

7. Biraz daha püre alabilir miyiz?

7. Biraz daha püre alabilir miyiz?

Porsiyonlarımız büyük demek için dayamışlar patatesi, afiyet olsun.

8. Dönerse senindir!

8. Dönerse senindir!

Köfte soslarını yakalayan ziyafete başlıyor!

9. Anneniz görse kızar: "Tavadan yemek yenmez"

9. Anneniz görse kızar: "Tavadan yemek yenmez"

Gerçi restoranın konsepti ev konforu ise doğru bir tercih olabilir!

10. İlk buluşma hamburgeri

10. İlk buluşma hamburgeri

Zaten pek çoğumuz için yemesi zor olan hamburgeri bir de böyle deneyin. Gerçi kendisi hamburgerden ziyade peynirli keke, hayalet geline ya da sahne kostümüne benziyor.

11. Porsiyonları küçültürken ben...

11. Porsiyonları küçültürken ben...

Kaçtı güzelim akım. Yoksa siz akşam yemeğinizi bardakta yemeği hâlâ denemediniz mi?

12. Çarşamba ve perşembe akşamlarının vazgeçilmeziymiş!

12. Çarşamba ve perşembe akşamlarının vazgeçilmeziymiş!

Tavuklu ve 3 soslu 'Fransız kızartmasını devasa martini bardağında denemeniz şart. Üstelik gece boyunca sadece 5 dolara yenileniyor.

13. Gerçek tatlı severler bilirler: "Kıymetlimiz..z"

13. Gerçek tatlı severler bilirler: "Kıymetlimiz..z"

Elbette her tatlı özel bir kutuda servisi hak eder. Zira tatlılar bizim kıymetlilerimiz, lakin altındaki pişmemiş pirinç taneleri pek iyi bir fikre benzemiyor. Üstelik yerken ayıklamak zorunda kalmak da can sıkıcı olmuş!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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