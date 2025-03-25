Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Gerçek bir ziyafet için gittiğiniz restorandan yaratıcı bir sunum bekliyorsanız, sınırlarınızı zorlamaya hazırız! Bir kez daha, lüks ve şık bir sunumla enfes bir lezzet beklerken hayal kırıklığına uğrayan kişilerin şokuna ortak oluyoruz. Lezzetine diyecek olmasa da amacını anlayamadığımız sunumlarla sizi de ziyafete davet ediyoruz. Şimdiden söyleyelim, bazı görüntüler midenizi bile zorlayabilir. Zira bu hafta Reddit'ten seçtiğimiz göz kanatan sunumlar arasında fanusta makarnadan kürekte patatese yok yok...
Haftanın 13 göz kanatan sunumu arasından favorinizi yorumlara yazmayı da unutmayın.
İştahınız kalırsa, afiyet olsun...
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1. Yıllardır boş duran fanusu bolonez soslu makarna kasesi olarak taçlandırmak nasıl aklımıza gelmedi?
2. Aranan lezzet: Kürekte patates kızartması
3. Bakır kovada tavuk yemeden gitmeyin!
4. İşte bu hiç olmadı!
5. Sos ve ekmekle ağaç yapmasanız ne olurdu halimiz?
6. Roma'da makarna keyfi...
7. Biraz daha püre alabilir miyiz?
8. Dönerse senindir!
9. Anneniz görse kızar: "Tavadan yemek yenmez"
10. İlk buluşma hamburgeri
11. Porsiyonları küçültürken ben...
12. Çarşamba ve perşembe akşamlarının vazgeçilmeziymiş!
13. Gerçek tatlı severler bilirler: "Kıymetlimiz..z"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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