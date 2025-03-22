Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Kimlerden Oluşuyor?
Türk sinemasında iz bırakan Yeşilçam'ın efsaneleşmiş kadın oyuncuları 'Dört Yapraklı Yonca' olarak nitelendiriliyor. Dört büyük artist ve Yeşilçam'ın en güçlü kadın isimleri arasında yer alan 4 oyuncumuz, aynı zamanda güzellikleri ve zarafetleriyle de anılıyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi olan yıldız oyuncular, hafızalarda derin izler bırakırken, günümüzde de hâlâ aynı sevgi ve hayranlıkla sinema dünyasında adından söz ettiriyor.
Dört yapraklı yoncadan düşen son yaprak ise Filiz Akın oldu. 21 Mart'ta hayatını kaybeden kıymetli oyuncumuzun ardından gelin 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasına' daha yakından bakalım. Peki, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası kimlerden oluşuyor?
İşte, detaylar...
Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Kimlerdir?
Neden Yeşilçam'ın Efsane Kadınlarına Dört Yapraklı Yonca'sı Deniyor? Anlamı ne?
Filiz Akın
Fatma Girik
Türkan Şoray
Hülya Koçyiğit
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