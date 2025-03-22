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Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Kimlerden Oluşuyor?

Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Kimlerden Oluşuyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.03.2025 - 20:03

Türk sinemasında iz bırakan Yeşilçam'ın efsaneleşmiş kadın oyuncuları 'Dört Yapraklı Yonca' olarak nitelendiriliyor. Dört büyük artist ve Yeşilçam'ın en güçlü kadın isimleri arasında yer alan 4 oyuncumuz, aynı zamanda güzellikleri ve zarafetleriyle de anılıyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi olan yıldız oyuncular, hafızalarda derin izler bırakırken, günümüzde de hâlâ aynı sevgi ve hayranlıkla sinema dünyasında adından söz ettiriyor. 

Dört yapraklı yoncadan düşen son yaprak ise Filiz Akın oldu. 21 Mart'ta hayatını kaybeden kıymetli oyuncumuzun ardından gelin 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasına' daha yakından bakalım. Peki, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası kimlerden oluşuyor? 

İşte, detaylar...

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Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Kimlerdir?

Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Kimlerdir?

Türk sinemasında sayısız yapımda rol alan ve hayat verdikleri karakterlerle Altın Portakal Film Festivali Ödülleri başta olmak üzere pek çok ödüle layık görülen güzel ve yetenekli 4 oyuncumuz 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası' olarak anılır. 

Her biri hayat verdikleri farklı karakter tipleriyle özdeşleşen, güzellikleri ve zarafetleriyle göz kamaştıran dört usta kadın oyuncu; Filiz Akın, Fatma Girik, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'tir. 

Neden Yeşilçam'ın Efsane Kadınlarına Dört Yapraklı Yonca'sı Deniyor? Anlamı ne?

Neden Yeşilçam'ın Efsane Kadınlarına Dört Yapraklı Yonca'sı Deniyor? Anlamı ne?

Pek çok kültürde iyi şansın sembolü olan dört yapraklı yoncanın uğur getirdiğine inanınılır. Bereket, şans ve huzuru temsil eden dört yapraklı yonca, hayat verdikleri sayısız yapım ile Yeşilçam'ın kilometre taşları haline gelen dört kıymetli kadın oyuncumuz için eşsiz bir benzetme olmuş. 

Aynı zamanda değerin de sembolü olan dört yapraklı yonca tıpkı Filiz Akın, Fatma Girik, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yeşilçam'ın dört güçlü kadını için tercih edilen bu benzetme içerisinde pek çok derin anlam ve doğanın nadide bir parçası olma özelliğiyle Türk sinemasının 'şansı' diye de nitelendirilen bu eşsiz kadınlara bir hayli yakışıyor.

Öyle ki Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Ediz Hun, 'dört yapraklı yoncanın' yerine geçebilecek oyuncu bulamıyor. Hun, 'Türk sinemasında 'Dört Yapraklı Yonca'nın yeni nesil oyuncularda kimler olduğu şeklindeki sorunuza ben cevap veremem. Açıkçası sinema eski görkemini kaybetmiş durumda.' diyor. 

Yeteneğiyle kendine hayran bırakan güçlü kadın oyuncularımızdan Nevra Serezli ise 'Hiç kimse 'Dört Yapraklı Yonca' ünvanına layık olamaz çünkü kimse o seviyeye gelmedi.' diyerek Yeşilçam'ın yeteneklerine hakkını teslim ediyor.

Filiz Akın

Filiz Akın

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Filiz Akın, 1962 yılında ilk filmi Akasyalar Açarken'de beyaz perdedeki yerini aldı. Cüneyt Arkın'dan Ediz Hun'a, Sadri Alışık'tan Yılmaz Güney'e dönemin neredeyse tüm yıldız erkek oyuncularla başrolü paylaştı. Her filmi ile gönüllerde taht kuran güzel ve yetenekli sanatçı, 1962 ila 1975 yılları arasında sayısız yapımda rol aldı. 

Hafızalara kazınan en önemli yapımları ise Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Tatlım, Acı Hayat ve Memleketim oldu. 

Filiz Akın'a 1971 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazandıran ise 1970 yılında Ankara Ekspresi filminde hayat verdiği Hilda karakteri oldu. Daha sonraki yıllarda pek çok onur ödülüne de layık görülen Akın, modern, şehirli ve zarif kadın tiplemelerinin öncüsü oldu. 

Ayrıca kendi döneminde 'Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu' ünvanına da sahip oldu. 21 Mart 2025'te 82 yaşında hayatını kaybeden kıymetli sanatçımız Filiz Akın, hayatının her döneminde zarafeti ve şıklığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fatma Girik

Fatma Girik

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Fatma Girik, 1956 ila 2012 yıllarında aktif olarak pek çok film ve dizide rol aldı. Oyunculuk, senaristlik ve yapımcılık kariyeri boyunca 200'den fazla yapımda rol alan Girik'in ilk başrolü 1957 yılında vizyona giren Leke'ydi. 

Bir dönem siyasete atılan Girik, 1989 yılında Şişli Belediye Başkanı seçildi. 1994 seçimlerine dek görevine devam eden güzel ve yetenekli oyuncu ,1993 yılında ise Söz Fato'da adlı televizyon programında sunuculuk yaptı. 

Oyunculuk kariyeri boyunca 4 Altın Portakal Ödülü alan Fatma Girik'e 1965 yılında ilk En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü getiren Keşanlı Ali Destanı'ndaki Zülha rolüydü. İkinci Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü ise 1967 yılında Sürtüğün Kızı adlı filmde hayat verdiği Tango Suzan rolüyle aldı. 

Daha sonra 1998 ve 2006 yıllarında Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Girik, Altın Koza, Ankara Film Festivali ve Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde de adından söz ettiren isimlerden oldu. 

24 Ocak 2022'de 78 yaşında hayatını kaybeden kıymetli sanatçımız Fatma Girik, hafızalara canlandırdığı sert, mağrur, cesur ve haksızlığa karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakteriyle kazındı.

Türkan Şoray

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Türkan Şoray, oyunculuk kariyeri boyunca rol aldığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu ünvanını aldı. Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Şoray'ın kurallarını bilmeyen de yoktur. 

1960'lı yıllarda beyaz perdede yerini alan güzel ve yetenekli oyuncunun ilk filmi Bir Kız Sevdim oldu. Mart 1961 yılında ise popüler haftalık dergilerden Sinema'nın kapak kızı seçilen Şoray'ın yıldızı parlamaya başladı. 

Hafızalara kazınan en önemli yapımları ise Vesikalı Yarim, Acı Hayat, Arım Balım Peteğim, Sevmek ve Ölmek Zamanı, Dönüş, Güllü, Sultan Gelin, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hazal e Berdel oldu. Duygusal, dramatik ve derin rolleriyle öne çıkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle sanat dünyasına iz bıraktı. 

Türkan Şoray'a ilk sinema ödülünü getiren yapım ise Acı Hayat filmiydi. 1964 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en başarılı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. 4 Altın Portakal ödülü olan Şoray Mart 2010'da ise UNICEF Tükiye iyi niyet elçisi seçildi. Yaşamı boyunca pek çok ödül alan Şoray, 2023 yılında 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Sinemanın Yüzü Ödülünü aldı.

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Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit, ilk kez 1964 yılında Berlin Film Festivali'nde sergilenen Susuz Yaz filminde Bahar karakterine hayat verdi. Bahar rolüyle dikkatleri üzerine çeken Koçyiğit, sinema dünyasıda 'Yeni bir yıldız doğuyor' ifadeleriyle anıldı. 

Güzel ve yetenekli oyuncu televizyon ekranlarındaki yerini ise 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Hanımlar Sizler İçin' programıyla aldı. Oyunculuk kariyeri boyunca 200'den fazla filmde ve 10 televizyon dizisinde rol alan Koçyiğit, Kurbağalar, Gelin, Düğün, Diyet üçlemesi ve Derman filmlerinde hayat verdiği rollerle hazırlara kazındı. 

Hatta 1983 yapımı Derman filmi 5 kıtada oynatılan, 1985 yapımı Kurbağalar filmi ise yabancı televizyon kanallarına satılan ilk Türk filmi oldu. 

Hülya Koçyiğit, bugüne dek 5 kez Altın Portakal Film Festivali Ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncuya ilk Altın Portakal'ı getiren ise Cemile filmi oldu. 1969 yılında düzenlenen 6. Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Daha sonra 1973 yılında Tanrı Misafiri, 1975 yılında Diyet, 1983 yılında Derman ve 1990 yılında Karılar Koğuşu filmiyle ödül aldı. 

Ödüllerle dolu oyunculuk kariyerinde 1996 yılında aldığı Altın Portakal Film Festivali, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' de yer alıyor. Koçyiğit, rol aldığı filmlerde halkın sesi oluşu ve güçlü kadın rolleriyle hafızalara kazındı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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