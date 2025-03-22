Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Kimlerden Oluşuyor?

Pek çok kültürde iyi şansın sembolü olan dört yapraklı yoncanın uğur getirdiğine inanınılır. Bereket, şans ve huzuru temsil eden dört yapraklı yonca, hayat verdikleri sayısız yapım ile Yeşilçam'ın kilometre taşları haline gelen dört kıymetli kadın oyuncumuz için eşsiz bir benzetme olmuş.

Aynı zamanda değerin de sembolü olan dört yapraklı yonca tıpkı Filiz Akın, Fatma Girik, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yeşilçam'ın dört güçlü kadını için tercih edilen bu benzetme içerisinde pek çok derin anlam ve doğanın nadide bir parçası olma özelliğiyle Türk sinemasının 'şansı' diye de nitelendirilen bu eşsiz kadınlara bir hayli yakışıyor.

Öyle ki Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Ediz Hun, 'dört yapraklı yoncanın' yerine geçebilecek oyuncu bulamıyor. Hun, 'Türk sinemasında 'Dört Yapraklı Yonca'nın yeni nesil oyuncularda kimler olduğu şeklindeki sorunuza ben cevap veremem. Açıkçası sinema eski görkemini kaybetmiş durumda.' diyor.

Yeteneğiyle kendine hayran bırakan güçlü kadın oyuncularımızdan Nevra Serezli ise 'Hiç kimse 'Dört Yapraklı Yonca' ünvanına layık olamaz çünkü kimse o seviyeye gelmedi.' diyerek Yeşilçam'ın yeteneklerine hakkını teslim ediyor.