İzmir Kordon'daki Siyah-Beyaz Mozaiklerin Hikayesi! Meğer Kordon'un Simgesinin Ardında Aşk Hikayesi Varmış
Ege'nin İncisi İzmir'in güzel mi güzel Kordon'unun namını duymayan yoktur. Tarihi 1850'lere uzanan Kordon, Cumhuriyet Meydanı'ndan İzmir Limanı'na kadar uzanır. Ancak 1959 yılında deniz dalgasına benzeyen metal kalıplar yardımıyla tasarlanan siyah-beyaz mozaikler ise bambaşka bir hikayeye götürüyor bizi. Aşk, ihanet ve hayranlık dolu bu hikayeyi öğrendikten sonra, Brezilya sahillerinden ilham alarak tasarlanan Kordon'da yürürken uzaklara dalacaksınız. Peki, İzmir Kordon'un simgelerinden biri olan siyah-beyaz mozaikler kim tarafından ve nasıl yapıldı?
İşte, Avrupa Güzeli Günseli Başar ve eski İzmir Belediye Başkanı Faruk Tunca'nın hikayesi...
Kaynak: Yerel Tarih
Bir zamanlar Kordon boyunca uzanan, şimdilerde ise ancak Pasaport Vapur İskelesi ile Konak Pier arasında yer alan siyah-beyaz mozaiklerin ardında bir aşk hikayesi var desek, şaşırır mıydınız?
Bilmeyenlerimiz için önce İzmir'in eşsiz Kordon'unun simgelerinden biri olan bu taşların kahramanlarını tanıyalım: Günseli Başar ve Faruk Tunca!
Henüz 19 yaşında Türkiye güzeli seçilen ve ilk Avrupa Güzeli olan Günseli Başar da kalbini Tunca'ya kaptırdı!
Günseli Başar ve Faruk Tunca, Mart 1958'de dünyaevine girdi. Lakin ikilinin evliliği fırtınalı geçti...
İzmir'in Kordonu ile özdeşleşen siyah-beyaz mozaikler için Brezilya'nın, Rio de Janeiro'sundan ilham aldı!
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