İzmir Kordon'daki Siyah-Beyaz Mozaiklerin Hikayesi! Meğer Kordon'un Simgesinin Ardında Aşk Hikayesi Varmış

Günseli Başar, bir yurt dışı seyahati sırasında Brezilya'yı ziyaret etti. Burada Rio de Janeiro'nun Copacabana sahilini gören Başar, deniz dalgalarını anımsatan döşemelerden bir hayli etkilendi. Gördüklerini ve hayran olduğu Copacabana sahilini eşi Faruk Tunca'ya anlatan Günseli Hanım, İzmir Kordon'a ilham oldu.

O dönemlerde Birinci Kordon'da yıkılmış halde olan dalgakıranları düzenlemeye karar veren Tunca, zaman içerisinde İzmir ile de özdeşleşecek olan siyah-beyaz mozaikler için Copacabana sahilini örnek aldı. Kimi rivayetlere göre, Başar'ın ziyaret ettiği şehir Tel Aviv'di. Başar'ın burada da yine Brezilya'nın eşsiz sahillerinden ilham alarak tasarlanan Akdeniz kıyısındaki Tayalet sahilini gördüğü söyleniyor. Tabii rota neresi olursa olsun ilhamın kaynağı Copacabana sahilleri olarak işaret ediliyor.

Üstelik 1959 yılında yapılan bu eşsiz taşlar ve yıllara meydan okuyan mozaiklerin yapımı da düşündüğünüz kadar kolay olmamış. Kordon, deniz dalgası gibi kıvrılmış metal kalıplar arasında bir siyah bir de beyaz boyayla karıştırılan çimento dökülerek tasarlanmış. Kalıplar yardımı ile dökülen beton kuruduğunda kalıplar sökülerek bu kez de boşluklara dökülen harç sayesinde bu enfes görüntü elde edilmiş.