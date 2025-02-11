1987 Kar Fırtınası "Efsane Mart!" İstanbul'da Kar Boyunun 4 Metreyi Geçtiği Günlerce Hayatı Donduran Fırtına

Yurdun dört bir yanından kar haberlerinin geldiği bu soğuk kış günlerinde 'Nerede o eski kışlar, lapa lapa karlar?' dedirtecek 87 kışını hatırlayalım! İstanbul'da 1987 yılının Mart ayında yaşanan kar fırtınası 'Efsane Mart' olarak hafızalara kazındı. Megakent genelinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimler de ise 4 metreyi buldu. Günlerce elektrik ve su kesintisinin yaşandığı o unutulmaz kar fırtınasına gelin bir kez de birlikte bakalım!

Peki, aranızda bu kar fırtınasına denk gelenler var mı? İşte, İstanbul'un efsane kışından unutulmaz kareler ❄️