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1987 Kar Fırtınası "Efsane Mart!" İstanbul'da Kar Boyunun 4 Metreyi Geçtiği Günlerce Hayatı Donduran Fırtına

1987 Kar Fırtınası "Efsane Mart!" İstanbul'da Kar Boyunun 4 Metreyi Geçtiği Günlerce Hayatı Donduran Fırtına

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 13:32

Yurdun dört bir yanından kar haberlerinin geldiği bu soğuk kış günlerinde 'Nerede o eski kışlar, lapa lapa karlar?' dedirtecek 87 kışını hatırlayalım! İstanbul'da 1987 yılının Mart ayında yaşanan kar fırtınası 'Efsane Mart' olarak hafızalara kazındı. Megakent genelinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimler de ise 4 metreyi buldu. Günlerce elektrik ve su kesintisinin yaşandığı o unutulmaz kar fırtınasına gelin bir kez de birlikte bakalım! 

Peki, aranızda bu kar fırtınasına denk gelenler var mı? İşte, İstanbul'un efsane kışından unutulmaz kareler ❄️

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Son yıllarda kışlar neredeyse kar yağmadan geçiyor. Bu yıl ise kar yağışı ile heyecanlandığımız bir kış yaşıyoruz. Bir yandan İstanbul dahil pek çok ilde yağan karın tutup tutmayacağını merak ediyoruz. Bir yandan da eskilerden "Nerede o eski kışlar" iç çekişlerini duyuyoruz!

Son yıllarda kışlar neredeyse kar yağmadan geçiyor. Bu yıl ise kar yağışı ile heyecanlandığımız bir kış yaşıyoruz. Bir yandan İstanbul dahil pek çok ilde yağan karın tutup tutmayacağını merak ediyoruz. Bir yandan da eskilerden "Nerede o eski kışlar" iç çekişlerini duyuyoruz!
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Özellikle İstanbul'da uzun süredir lapa lapa yağan bir kar görülmediği için karın kendini gösterdiği bugünlerde heyecan da büyük oluyor. Yerde azıcık kar birikse hemen heyecanlanıyoruz. Peki, eskilerin bahsettiği o eski kışlar nasıldı?

 Gelin öğrenelim!

4 Mart 1987'de İstanbul'da yağmaya başlayan kar 1 ay boyunca yerden kalkmamış hatta kar kalınlığı tabiri caizse ''insan boyunu'' aşmıştı.

4 Mart 1987'de İstanbul'da yağmaya başlayan kar 1 ay boyunca yerden kalkmamış hatta kar kalınlığı tabiri caizse ''insan boyunu'' aşmıştı.

4 ile 14 Mart arasında etkili olan bu kar fırtınası İstanbul'da tüm yaşamı durdurmuştu. Direkt olarak Balkanlar'dan gelen kar yağdıkça yağmış ve sonunda yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metreyi geçmişti.

Sadece yüksek kesimlerde değil, kent genelinde de kardan göz gözü görmüyordu: Çünkü kent genelinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Sadece yüksek kesimlerde değil, kent genelinde de kardan göz gözü görmüyordu: Çünkü kent genelinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Yollar kapandı, elektrik ve sular kesildi. Milyonların yaşadığı şehirde hayat adeta donup kaldı.

Hiç kimsenin beklemediği fırtına, İstanbul'a bir gecede geldi ve hava sıcaklığını 9 dereceden -4'e kadar düşürdü.

Hiç kimsenin beklemediği fırtına, İstanbul'a bir gecede geldi ve hava sıcaklığını 9 dereceden -4'e kadar düşürdü.

İnsanlar sabah uyandıklarında bembeyaz bir İstanbul ile karşılaştı. Kar fırtınası 4 ile 14 Mart tarihleri arasında 3 dalga halinde geldi. Bu da kara habersiz yakalanan İstanbul'u tamamen felç etti.

1987 kışı gazete manşetlerinde "Beyaz Felç" olarak yerini aldı!

1987 kışı gazete manşetlerinde "Beyaz Felç" olarak yerini aldı!

Asırlık çınarları deviren kar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan da dahil onlarca kişiyi yolda bıraktı.

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Karın tadını belki de bir tek onlar çıkardı: 2 hafta boyunca okullar tatil oldu. Tabii insanlar işlerine de gidemedi ve tüm işler aksadı.

Karın tadını belki de bir tek onlar çıkardı: 2 hafta boyunca okullar tatil oldu. Tabii insanlar işlerine de gidemedi ve tüm işler aksadı.

Haliyle tüpten ekmeğe her şeyin fiyatı bir anda değişti! Meteorolojinin üç gün sürecek dediği kar dalgalar halinde gelip kenti kaplayınca, İstanbul böyle bir kar fırtınası hazırlıksız yakalandı. Yollar uzun bir süre açılamadı, insanların kar topu oynamak için bile evlerinden çıkamadığı zamanlar oldu.

Bir de Valilik'in geç kalmasıyla işe gidip dönemeyenler vardı: 4 Mart'ta okula ve işe gidenler, tatil kararının saat 10.00'da gelmesiyle 40 cm karda eve dönmek zorunda kaldılar!

Bir de Valilik'in geç kalmasıyla işe gidip dönemeyenler vardı: 4 Mart'ta okula ve işe gidenler, tatil kararının saat 10.00'da gelmesiyle 40 cm karda eve dönmek zorunda kaldılar!
www.youtube.com

Okulların yanı sıra kamu kurumlarında da kar tatili ilan edildi. Kamuda tatil 3 gün sürdü.

Üretim durdu, sokaklara çıkmak neredeyse imkansız hale geldi ve böylece yiyecek sıkıntısı da yaşandı!

Üretim durdu, sokaklara çıkmak neredeyse imkansız hale geldi ve böylece yiyecek sıkıntısı da yaşandı!

Şimdiki gibi köşe başı süpermarketlerin de olmadığı 87 kışında kar yağışı ve fırtına ancak üçüncü günün sonunda durdu. Bu fırsatı değerlendiren vatandaşlar acil işlerini ve gıda teminlerini gerçekleştirdi. Ama kış bitmemişti... Kısa molanın ardıdan esas fırtına beşinci gün koptu!

Günlerce elektrik ve su da yoktu: Her şeyin üzerini örten kar, şebekeleri dondurdu ve barajları ele geçirdi.

Günlerce elektrik ve su da yoktu: Her şeyin üzerini örten kar, şebekeleri dondurdu ve barajları ele geçirdi.

Hayat adeta durmuştu İstanbul'da. Su şebekesi dondu, elektrikler kesildi ve megakente su sağlayan en önemli barajlardan biri olan Ömerli Barajı'ndan su pompalanamadı. 

Şehrin büyük bir bölümü susuz kaldı, telefon bağlantıları da koptu!

Kar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Finali'nin ilk maçına da engel oldu!

Kar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Finali'nin ilk maçına da engel oldu!

Taraftarların kar kış demeden gittiği maç, ertelendi. Beşiktaş ile Dinamo Kiev maçı daha sonra İzmir'de oynandı.

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Kimse 1987'den sonra böyle yoğun bir kar fırtınası görmedi.

Kimse 1987'den sonra böyle yoğun bir kar fırtınası görmedi.

İstinye Körfezi'ni donduran 1954 kışından sonra yaşanan en sert kış oldu. Dönemin İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, vatandaşları mecbur olmadıkları takdirde dışarı çıkmamaya çağırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Bedrettin Dalan ise yakıt ve un stoklarının yeterli olduğunu duyurarak 'Son yüzyılın en ağır kış şartları' vurgusunu yaptı.

Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması da 1 ayı buldu.

Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması da 1 ayı buldu.

Metrelerce karın erimesinin de sonuçları olacaktı tabii!

Bir ay içerisinde karlar erimeye başlayınca da seller oldu, sarkıtlar düştü derken İstanbul yine kar fırtınasının facialarını yaşamaya devam etti. Gerçekten tarihte iz bırakan çılgın bir fırtınaydı!

Bir ay içerisinde karlar erimeye başlayınca da seller oldu, sarkıtlar düştü derken İstanbul yine kar fırtınasının facialarını yaşamaya devam etti. Gerçekten tarihte iz bırakan çılgın bir fırtınaydı!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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İşte bunlar hep cehape'nin beceriksizligi

Suna Naz Özdemir

bu cehalet yüzünden ülke bu halde

bahariye

86 aralık ayı hiç unutmuyorm aileden kayıp yaşamıştım :(

okisi

ne güzel yağmış lan