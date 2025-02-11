1987 Kar Fırtınası "Efsane Mart!" İstanbul'da Kar Boyunun 4 Metreyi Geçtiği Günlerce Hayatı Donduran Fırtına
1987 Kar Fırtınası "Efsane Mart!" İstanbul'da Kar Boyunun 4 Metreyi Geçtiği Günlerce Hayatı Donduran Fırtına
Yurdun dört bir yanından kar haberlerinin geldiği bu soğuk kış günlerinde 'Nerede o eski kışlar, lapa lapa karlar?' dedirtecek 87 kışını hatırlayalım! İstanbul'da 1987 yılının Mart ayında yaşanan kar fırtınası 'Efsane Mart' olarak hafızalara kazındı. Megakent genelinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimler de ise 4 metreyi buldu. Günlerce elektrik ve su kesintisinin yaşandığı o unutulmaz kar fırtınasına gelin bir kez de birlikte bakalım!
Peki, aranızda bu kar fırtınasına denk gelenler var mı? İşte, İstanbul'un efsane kışından unutulmaz kareler ❄️
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Son yıllarda kışlar neredeyse kar yağmadan geçiyor. Bu yıl ise kar yağışı ile heyecanlandığımız bir kış yaşıyoruz. Bir yandan İstanbul dahil pek çok ilde yağan karın tutup tutmayacağını merak ediyoruz. Bir yandan da eskilerden "Nerede o eski kışlar" iç çekişlerini duyuyoruz!
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4 Mart 1987'de İstanbul'da yağmaya başlayan kar 1 ay boyunca yerden kalkmamış hatta kar kalınlığı tabiri caizse ''insan boyunu'' aşmıştı.
Sadece yüksek kesimlerde değil, kent genelinde de kardan göz gözü görmüyordu: Çünkü kent genelinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
Hiç kimsenin beklemediği fırtına, İstanbul'a bir gecede geldi ve hava sıcaklığını 9 dereceden -4'e kadar düşürdü.
1987 kışı gazete manşetlerinde "Beyaz Felç" olarak yerini aldı!
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Karın tadını belki de bir tek onlar çıkardı: 2 hafta boyunca okullar tatil oldu. Tabii insanlar işlerine de gidemedi ve tüm işler aksadı.
Bir de Valilik'in geç kalmasıyla işe gidip dönemeyenler vardı: 4 Mart'ta okula ve işe gidenler, tatil kararının saat 10.00'da gelmesiyle 40 cm karda eve dönmek zorunda kaldılar!
Üretim durdu, sokaklara çıkmak neredeyse imkansız hale geldi ve böylece yiyecek sıkıntısı da yaşandı!
Günlerce elektrik ve su da yoktu: Her şeyin üzerini örten kar, şebekeleri dondurdu ve barajları ele geçirdi.
Kar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Finali'nin ilk maçına da engel oldu!
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Kimse 1987'den sonra böyle yoğun bir kar fırtınası görmedi.
Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması da 1 ayı buldu.
Bir ay içerisinde karlar erimeye başlayınca da seller oldu, sarkıtlar düştü derken İstanbul yine kar fırtınasının facialarını yaşamaya devam etti. Gerçekten tarihte iz bırakan çılgın bir fırtınaydı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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İşte bunlar hep cehape'nin beceriksizligi
bu cehalet yüzünden ülke bu halde
86 aralık ayı hiç unutmuyorm aileden kayıp yaşamıştım :(
ne güzel yağmış lan