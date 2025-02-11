Okullar Tatil mi? İstanbul’da Kar Başladı, Uyarılar Arka Arkaya Geldi: İstanbul’da Okullar Tatil Oldu mu?
Okullar Tatil mi? İstanbul’da Kar Başladı, Uyarılar Arka Arkaya Geldi: İstanbul’da Okullar Tatil Oldu mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. AKOM tarafından yayımlanan raporda İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtilmişti.
Peki İstanbul’da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilecek mi? İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte İstanbul’dan kar manzaraları ve son hava durumu uyarıları…
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Meteoroloji ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden başladı.
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Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.
Avrupa Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Kar yağışı başta Beylikdüzü, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy’de sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
AKOM tarafından yayımlanan raporda İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtilmişti.
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İstanbul'da hava sıcaklıklarının 0-5 derecelerde seyredeği belirtilen açıklamada, çarşamba gününe kadar kısa süreli kar yağışlarının etkili olabileceği belirtildi.
Belediye, zorunlu olmadıkça kişisel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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