Ege denince çoğu kişinin aklına büyük tatil beldeleri gelse de kıyıdan içeriye, dağların eteğine ya da bir koyun en ucuna doğru gidildiğinde çok daha sakin bir yüz çıkıyor karşımıza. Taş evlerin arasında kahve içilen meydanlardan antik kent kalıntılarının dibindeki sofralara, kamp yapılan koylardan ahşap teknelerin hâlâ elle yapıldığı limanlara kadar uzanan bu köylerin her biri farklı bir gezi fikri sunuyor. Şirince'den Gökçeada'ya, Kayaköy'den Gümüşlük'e uzanan 20 köy, hafta sonu kaçamağı ya da uzun bir Ege turu planlayanların not defterine girmeyi bekliyor.