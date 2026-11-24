Ege'de Şehirden Kaçmak İsteyenlerin Listesi: Taş Evleri, Koyları ve Antik Kentleriyle 20 Köy
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ege denince çoğu kişinin aklına büyük tatil beldeleri gelse de kıyıdan içeriye, dağların eteğine ya da bir koyun en ucuna doğru gidildiğinde çok daha sakin bir yüz çıkıyor karşımıza. Taş evlerin arasında kahve içilen meydanlardan antik kent kalıntılarının dibindeki sofralara, kamp yapılan koylardan ahşap teknelerin hâlâ elle yapıldığı limanlara kadar uzanan bu köylerin her biri farklı bir gezi fikri sunuyor. Şirince'den Gökçeada'ya, Kayaköy'den Gümüşlük'e uzanan 20 köy, hafta sonu kaçamağı ya da uzun bir Ege turu planlayanların not defterine girmeyi bekliyor.
Şirince, Selçuk/İzmir
Birgi, Ödemiş/İzmir
Sığacık, Seferihisar/İzmir
Balıklıova, Urla/İzmir
Demircili, Urla/İzmir
Mordoğan, Karaburun/İzmir
Dalyanköy, Çeşme/İzmir
Bademli, Dikili/İzmir
Kaplan, Tire/İzmir
Adatepe, Ayvacık/Çanakkale
Behramkale, Ayvacık/Çanakkale
Tepeköy, Gökçeada/Çanakkale
Kaleköy, Gökçeada/Çanakkale
Çamlıbel, Edremit/Balıkesir
Kayaköy, Fethiye/Muğla
Kapıkırı, Milas/Muğla
Selimiye, Marmaris/Muğla
Bozburun, Marmaris/Muğla
Gümüşlük, Bodrum/Muğla
Doğanbey, Söke/Aydın
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın