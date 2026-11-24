Dünya WhatsApp'tan Yazışırken Amerikalılar Neden Hâlâ SMS Atıyor?
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WhatsApp, İspanya'dan Hindistan'a pek çok ülkede mesajlaşmanın ilk adresi. ABD'de ise insanlar telefonla birlikte gelen mesaj uygulamasından yazışmayı tercih ediyor. Bunun arkasında operatörlerin fiyatlandırması ve iPhone'un ülkedeki yaygınlığı var.
Gelin birlikte bakalım.
ABD'de operatörler mesajları aylık sabit ücrete dahil ettiği için SMS göndermek ek masraf çıkarmıyor.
Ülkede iPhone'un yaygın olması iMessage'ı mesajlaşmanın merkezine taşıdı.
Yine de WhatsApp ABD'de büyüyor: Uygulama 2024'te ülkede 100 milyon aylık kullanıcıyı geçti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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