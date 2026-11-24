Avrupa gibi bölgelerde operatörler çoğu zaman mesaj başına ücret alıyor ve fatura hızla kabarabiliyor. İnternet üzerinden çalışan WhatsApp bu ülkelerde tasarrufun yolu oldu. Amerikalılar ise böyle bir ihtiyaç duymadı.

eMarketer analisti Jasmine Enberg, ücretsiz ve sınırsız SMS'in ABD'de pek çok ülkeye göre daha yaygın olduğunu söyledi. Enberg, konuyla ilgili 'Kısacası ABD'de WhatsApp gibi bir uygulamaya dünyanın geri kalanına göre daha az ihtiyaç oldu' dedi.