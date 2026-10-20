WhatsApp'ı Yıllardır Kullananlar Bile Bilmiyor: Hayatı Kolaylaştıran 7 Gizli Özellik
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Mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp'ın rakibi yok denecek kadar az. Tahminlere göre uygulamayı dünyada her ay yaklaşık 3 milyar kişi kullanıyor. Dünya nüfusunun 8 milyar civarında olduğu düşünülürse, bu olağanüstü bir rakam.
Sohbet, sesli ve görüntülü arama, dosya ve konum paylaşımı... WhatsApp'ı yıllardır kullanıyor olsanız bile uygulamanın neler yapabildiğinin hepsini keşfetmemiş olabilirsiniz.
İşte WhatsApp'ı daha verimli kullanmanızı sağlayacak 7 özellik.
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1. Mesajları belli bir süre sonra otomatik silin
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2. Özel sohbetlerinizi kilitleyin
3. Gönderdiğiniz mesajı düzenleyin
4. "Son görülme" bilginizi belirli kişilerden gizleyin
5. Önemli mesajları sohbetin en üstüne sabitleyin
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6. Kişilere özel bildirim sesi atayın
7. Kendinize not ve hatırlatma mesajı gönderin
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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