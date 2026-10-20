article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
WhatsApp'ı Yıllardır Kullananlar Bile Bilmiyor: Hayatı Kolaylaştıran 7 Gizli Özellik

WhatsApp'ı Yıllardır Kullananlar Bile Bilmiyor: Hayatı Kolaylaştıran 7 Gizli Özellik

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 17:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp'ın rakibi yok denecek kadar az. Tahminlere göre uygulamayı dünyada her ay yaklaşık 3 milyar kişi kullanıyor. Dünya nüfusunun 8 milyar civarında olduğu düşünülürse, bu olağanüstü bir rakam.

Sohbet, sesli ve görüntülü arama, dosya ve konum paylaşımı... WhatsApp'ı yıllardır kullanıyor olsanız bile uygulamanın neler yapabildiğinin hepsini keşfetmemiş olabilirsiniz. 

İşte WhatsApp'ı daha verimli kullanmanızı sağlayacak 7 özellik.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Mesajları belli bir süre sonra otomatik silin

1. Mesajları belli bir süre sonra otomatik silin

WhatsApp'ta yazdığınız her şeyin sonsuza kadar kalmasını istemeyebilirsiniz. Süreli mesajlar özelliği, bir sohbetteki mesajları 24 saat, 7 gün ya da 90 gün sonra otomatik olarak siliyor. Özellikle saklamak istediğiniz mesajlar ise silinmiyor.

Nasıl açılır? 

Sohbetin üstündeki kişi ya da grup adına dokunun, ardından Süreli mesajlar'ı seçip süreyi belirleyin.

Ayar her sohbet için ayrı yapılıyor ve o sohbetteki herkes için geçerli oluyor. Siz kapatana ya da süreyi değiştirene kadar açık kalıyor; önceki mesajları ise etkilemiyor.

2. Özel sohbetlerinizi kilitleyin

2. Özel sohbetlerinizi kilitleyin

Hassas konuşmaları korumak için belirli sohbetlere ekstra bir kilit ekleyebilirsiniz. Biri telefonunuza ve uygulamalarınıza erişse bile kilitli sohbetleri göremiyor.

Nasıl açılır? 

Sohbetin içindeyken üstteki kişi ya da grup adına dokunun ve Sohbet kilitle seçeneğini açın. Sohbete erişimi özel bir PIN kodu ile ya da telefonunuzun kilit ekranında kullandığınız yüz tanıma veya parmak izi ile sınırlayabilirsiniz.

3. Gönderdiğiniz mesajı düzenleyin

3. Gönderdiğiniz mesajı düzenleyin

Gönder tuşuna bastıktan sonra fark ettiğiniz yazım hataları için birebir: WhatsApp'ta gönderilen mesajlar düzenlenebiliyor.

Nasıl yapılır? 

Gönderdiğiniz mesajın üzerine basılı tutun. Android'de üç noktaya dokunup Düzenle'yi, iPhone'da ise açılan menüden doğrudan Düzenle'yi seçin.

Düzenlenen mesajlarda sohbetteki herkesin görebileceği bir 'Düzenlendi' etiketi çıkıyor, ancak kimse mesajın ilk halini göremiyor.

4. "Son görülme" bilginizi belirli kişilerden gizleyin

4. "Son görülme" bilginizi belirli kişilerden gizleyin

WhatsApp, kişilerinize o an çevrim içi olup olmadığınızı ve en son ne zaman görüldüğünüzü gösterebiliyor. Ama bu bilgiyi herkesle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Özelliği tamamen kapatmanın yanı sıra sadece belirli kişilerden de gizleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır? 

Ayarlar'dan Gizlilik > Son görülme ve çevrim içi bölümüne girin. 'Son görülme bilgimi kimler görebilir' başlığı altında Kişilerim, şunlar hariç... seçeneğini işaretleyip bu bilgiyi görmesini istemediğiniz kişileri seçin. Çevrim içi olduğunuzu kimlerin görebileceğini de aynı listeye göre ayarlayabilirsiniz.

5. Önemli mesajları sohbetin en üstüne sabitleyin

5. Önemli mesajları sohbetin en üstüne sabitleyin

Önemli bilgiler, özellikle kalabalık grup sohbetlerinde hızla kaybolup gidebiliyor. Bir adres ya da bir etkinliğin başlangıç saati gibi mesajları sohbetin en üstüne sabitleyerek kolayca ulaşabilirsiniz.

Nasıl yapılır? 

Android'de mesaja basılı tutun, sağ üstteki üç noktaya dokunup Sabitle'yi seçin. iPhone'da mesaja basılı tutup Diğer > Sabitle yolunu izleyin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kişilere özel bildirim sesi atayın

6. Kişilere özel bildirim sesi atayın

WhatsApp'ta belirli kişilere ya da gruplara özel bildirim sesi atayabilirsiniz. Böylece telefonu elinize almadan kimin aradığını ya da mesaj attığını anlayabilir, hemen bakmanız gerekip gerekmediğine karar verebilirsiniz.

Nasıl yapılır? 

Sohbetin üstündeki kişi ya da grup adına dokunun, ardından Bildirimler bölümünden bildirim sesini ya da zil sesini değiştirin. Her sohbet için titreşimi de ayrıca ayarlayabilirsiniz, ancak burada sadece dört seçenek var.

Sohbeti sessize alma seçeneği de aynı ekranda; aramalar ve mesajlar için ayrı ayrı sessize alabilirsiniz.

7. Kendinize not ve hatırlatma mesajı gönderin

7. Kendinize not ve hatırlatma mesajı gönderin

Her mesajlaşma uygulaması kendinizle sohbet etmenize izin vermez, ama WhatsApp veriyor. İlk bakışta anlamsız gibi görünebilir; ancak yolda aklınıza gelen şeyleri not almak, fikirlerinizi sesli not olarak kaydetmek ya da kendinize hatırlatma bırakmak için oldukça kullanışlı.

Nasıl yapılır? 

Sohbet listesinden yeni sohbet başlatın ve kişi listesinin en üstünde adınızın yanında 'Siz' yazan kaydı seçin. Kendi adınızı ya da telefon numaranızı aratarak da bulabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın