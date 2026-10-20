WhatsApp'ı Yıllardır Kullananlar Bile Bilmiyor: Hayatı Kolaylaştıran 7 Gizli Özellik

Mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp'ın rakibi yok denecek kadar az. Tahminlere göre uygulamayı dünyada her ay yaklaşık 3 milyar kişi kullanıyor. Dünya nüfusunun 8 milyar civarında olduğu düşünülürse, bu olağanüstü bir rakam.

Sohbet, sesli ve görüntülü arama, dosya ve konum paylaşımı... WhatsApp'ı yıllardır kullanıyor olsanız bile uygulamanın neler yapabildiğinin hepsini keşfetmemiş olabilirsiniz.

İşte WhatsApp'ı daha verimli kullanmanızı sağlayacak 7 özellik.

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