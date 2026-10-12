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WhatsApp'a Mesaj Zamanlama Özelliği Geliyor: Mesajlar Seçilen Tarih ve Saatte Gönderilebilecek

WhatsApp'a Mesaj Zamanlama Özelliği Geliyor: Mesajlar Seçilen Tarih ve Saatte Gönderilebilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 20:57
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WhatsApp'ın Android beta sürümünde, mesajların önceden seçilen tarih ve saatte otomatik gönderilmesini sağlayan bir özellik ortaya çıktı. WABetaInfo'ya dayandırılan habere göre özellik yalnızca beta programındaki bazı kullanıcılarda test ediliyor. Zamanlanan mesajlar için en erken ve en geç gönderim süreleri de belirlenmiş durumda.

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WhatsApp mesaj zamanlama özelliğini test ediyor.

WhatsApp mesaj zamanlama özelliğini test ediyor.

WhatsApp'ın Android beta sürümünde, mesajları önceden seçilen tarih ve saatte gönderebilen bir zamanlama özelliği ortaya çıktı. 

Özelliği kullanmak için gönder butonuna basılı tutmak gerekecek. Ekranın altında açılan pencereden tarih ve saat seçilecek, zamanlanan mesajları yönetmek için ise ayrı bir bölüm yer alacak. Mesajlar en erken 10 dakika, en geç iki hafta sonrasına zamanlanabilecek.

Cihaz çevrimdışı olsa da mesajlar gidecek.

Cihaz çevrimdışı olsa da mesajlar gidecek.

Cihaz çevrimdışı olsa bile zamanlanan mesajlar belirlenen saatte gönderilecek. Metin mesajlarının yanı sıra bağlantılar, fotoğraflar ve videolar da zamanlanabilecek, özellik grup sohbetlerinde de kullanılabilecek. Zamanlanan mesajlar da uçtan uca şifrelemeyle korunacak.

Özellik Telegram'da 2019'dan beri var.

Özellik Telegram'da 2019'dan beri var.

Özellik şu an yalnızca Android beta programındaki bazı kullanıcılarda test ediliyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba açılması, yakın gelecekte de resmi olarak kullanıma sunulması bekleniyor. Mesaj zamanlama, rakip uygulama Telegram'da 2019'dan beri bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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