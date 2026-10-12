WhatsApp'a Mesaj Zamanlama Özelliği Geliyor: Mesajlar Seçilen Tarih ve Saatte Gönderilebilecek

WhatsApp'ın Android beta sürümünde, mesajların önceden seçilen tarih ve saatte otomatik gönderilmesini sağlayan bir özellik ortaya çıktı. WABetaInfo'ya dayandırılan habere göre özellik yalnızca beta programındaki bazı kullanıcılarda test ediliyor. Zamanlanan mesajlar için en erken ve en geç gönderim süreleri de belirlenmiş durumda.