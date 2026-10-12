WhatsApp'a Mesaj Zamanlama Özelliği Geliyor: Mesajlar Seçilen Tarih ve Saatte Gönderilebilecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
WhatsApp'ın Android beta sürümünde, mesajların önceden seçilen tarih ve saatte otomatik gönderilmesini sağlayan bir özellik ortaya çıktı. WABetaInfo'ya dayandırılan habere göre özellik yalnızca beta programındaki bazı kullanıcılarda test ediliyor. Zamanlanan mesajlar için en erken ve en geç gönderim süreleri de belirlenmiş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
WhatsApp mesaj zamanlama özelliğini test ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cihaz çevrimdışı olsa da mesajlar gidecek.
Özellik Telegram'da 2019'dan beri var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın