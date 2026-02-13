WhatsApp Yeni Android Sürümüyle Yeni Özelliğini Test Etmeye Başladı
WhatsApp, Android beta kullanıcıları için ayarlara doğrudan erişim sunan yeni bir sekmeyi test sürecine aldı. 2.26.6.4 beta güncellemesiyle sunulan bu tasarımın, menüler arasında kaybolmayı önlemeyi ve özellikle birden fazla hesap kullananlar için daha pratik ve anlaşılır bir deneyim sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.
Tek dokunuşla ayarlara ulaşılabilecek.
Zaman kaybı önlenecek.
Kapak fotoğrafı özelliği geliyor.
