onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
WhatsApp Yeni Android Sürümüyle Yeni Özelliğini Test Etmeye Başladı

WhatsApp Yeni Android Sürümüyle Yeni Özelliğini Test Etmeye Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2026 - 00:01

WhatsApp, Android beta kullanıcıları için ayarlara doğrudan erişim sunan yeni bir sekmeyi test sürecine aldı. 2.26.6.4 beta güncellemesiyle sunulan bu tasarımın, menüler arasında kaybolmayı önlemeyi ve özellikle birden fazla hesap kullananlar için daha pratik ve anlaşılır bir deneyim sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tek dokunuşla ayarlara ulaşılabilecek.

Tek dokunuşla ayarlara ulaşılabilecek.

Yeni sürümle birlikte kullanıcıların ayarlara tek hamlede ulaşabileceği bir sekme devreye alındı. Bazı beta kullanıcılarında bu alan, ekranın üst bölümünde profil simgesinin yanında konumlanırken; bazı kullanıcılarda ise alt navigasyon çubuğuna eklenen ayrı bir sekme olarak görünüyor. WhatsApp’ın, hangi yerleşimin daha verimli olduğuna karar verebilmek için iki farklı tasarımı eş zamanlı olarak denediği belirtiliyor.

Zaman kaybı önlenecek.

Zaman kaybı önlenecek.

Ayarlar bölümü, sık başvurulan ancak zaman zaman karmaşık bulunabilen bir alan olarak öne çıkıyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre yeni sekme, bu bölüme daha hızlı erişim imkânı sunarak zaman kaybını azaltıyor. Ayrıca birden fazla hesap kullananlar için aktif hesabın daha belirgin şekilde gösterilmesi, yanlış hesap üzerinden mesaj gönderme ihtimalini de düşürüyor.

Kapak fotoğrafı özelliği geliyor.

Kapak fotoğrafı özelliği geliyor.

Beta sürümde, ayarlar sayfasının üst bölümüne kapak fotoğrafı alanı eklendi. Şimdilik kullanıcıların bu görseli değiştiremediği belirtilirken, ilerleyen süreçte profil sayfalarının daha kişiselleştirilebilir ve görsel açıdan zengin bir yapıya kavuşmasının planlandığı ifade ediliyor.

Yeni tasarım şu aşamada yalnızca sınırlı sayıdaki Android beta kullanıcısı tarafından test edilebiliyor. Deneme sürecinin tamamlanmasının ardından güncellemenin daha geniş bir kullanıcı grubuna açılması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın