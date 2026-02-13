WhatsApp Yeni Android Sürümüyle Yeni Özelliğini Test Etmeye Başladı

Yeni sürümle birlikte kullanıcıların ayarlara tek hamlede ulaşabileceği bir sekme devreye alındı. Bazı beta kullanıcılarında bu alan, ekranın üst bölümünde profil simgesinin yanında konumlanırken; bazı kullanıcılarda ise alt navigasyon çubuğuna eklenen ayrı bir sekme olarak görünüyor. WhatsApp’ın, hangi yerleşimin daha verimli olduğuna karar verebilmek için iki farklı tasarımı eş zamanlı olarak denediği belirtiliyor.