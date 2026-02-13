onedio
Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul İçin Saat Verdi: Hafta Sonu Nasıl Geçecek?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.02.2026 - 21:09

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı sistem, hafta sonu da varlığını sürdürecek. Batı bölgelerde yağışların zayıflaması beklenirken, diğer bölgelerde sağanakların devam edeceği öngörülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.

Kuvvetli yağış beklenen yerler açıklandı.

Yusuf Ziya Yavuz, yarın Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini, Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari’de ise yer yer etkili sağanakların görüleceğini belirtti.

Bazı bölgelerde etkisini sürdüren rüzgarın akşam saatlerinden itibaren zayıflayacağını ifade eden Yavuz, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve salı gününe kadar artışını sürdüreceğini kaydetti.

Üç büyük şehirde hafta sonu neler olacak? İstanbul için saat verdi...

Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul’da yarın sabah ile öğle saatleri arasında Anadolu Yakası’nda, pazar günü ise öğleden sonra Avrupa Yakası’nda yağış beklendiğini açıkladı.

Ankara’da yarın öğleye kadar hafif yağmur görüleceğini belirten Yavuz, pazar günü yağışın etkisini yitireceğini ancak hafta içinde yeniden başlayacağını ifade etti. İzmir’de hafta sonu yağış öngörülmezken, pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağmur beklendiği aktarıldı.

