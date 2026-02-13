Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul İçin Saat Verdi: Hafta Sonu Nasıl Geçecek?

Yusuf Ziya Yavuz, yarın Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini, Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari’de ise yer yer etkili sağanakların görüleceğini belirtti.

Bazı bölgelerde etkisini sürdüren rüzgarın akşam saatlerinden itibaren zayıflayacağını ifade eden Yavuz, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve salı gününe kadar artışını sürdüreceğini kaydetti.