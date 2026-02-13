Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul İçin Saat Verdi: Hafta Sonu Nasıl Geçecek?
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı sistem, hafta sonu da varlığını sürdürecek. Batı bölgelerde yağışların zayıflaması beklenirken, diğer bölgelerde sağanakların devam edeceği öngörülüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuvvetli yağış beklenen yerler açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç büyük şehirde hafta sonu neler olacak? İstanbul için saat verdi...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın