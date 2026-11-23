2026'da Türkiye'de En Çok Hangi Yapay Zeka Aracını Kullanıyorsun? Anket Sonucu Belli Oldu
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Onedio'nun '2026'da Türkiye'de en çok hangi yapay zeka aracını kullanıyorsun?' anketine 2.866 kişi katıldı. Okurların yüzde 52,8'i (1.512 kişi) ChatGPT'yi seçti ve bu araç birinci oldu. Gemini 751 oyla (yüzde 26,2) ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 8,1 ile 'Yapay zeka kullanmıyorum' seçeneği var. Claude yüzde 7,7 ile onu izledi.
ChatGPT yüzde 52,8 ile birinci oldu.
Gemini 751 oyla ikinci oldu, ilk ikinin payı yüzde 79.
Yapay zeka kullanmayanlar yüzde 8,1'de kaldı.
"2026'da Türkiye'de en çok hangi yapay zeka aracını kullanıyorsun?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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