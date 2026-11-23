Ankette en çok oyu 1.512 kişiyle ChatGPT aldı. Katılımcıların yüzde 52,8'i, yani yarıdan fazlası, en çok bu aracı kullandığını söyledi. ChatGPT'nin oyu, ikinci sıradaki Gemini'nin yaklaşık iki katı.

Sonuç, ChatGPT'nin Türkiye'deki öncü konumunu koruduğunu gösteriyor. AA'nın aktardığı bir araştırmada da ChatGPT hem en çok bilinen hem de en çok kullanılan yapay zeka aracı olarak öne çıkmıştı.