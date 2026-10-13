WhatsApp'ta Büyük Tehlike: Gelen Para Mesajına Cevap Verirseniz Tüm Paranızı Kaybedebilirsiniz
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WhatsApp’ın “Bağlı Cihazlar” özelliğini kötüye kullanan siber dolandırıcılar, kullanıcıların hesaplarına erişerek yakınları adına para talep ediyor. Aile üyelerinin ya da arkadaşlarının hesabından gönderilmiş gibi görünen mesajlar, kişiye özel hitapları ve tanıdık bir üslubu taklit ederek inandırıcılığını artırıyor. İstanbul’da yaşayan Ahmet T. de kız arkadaşının hesabından gelen para talebinin gerçek olduğunu düşünerek 20 bin TL gönderdi ve dolandırıcılara parasını kaptırdı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kız arkadaşının hesabından gelen mesaja güvenen Ahmet T., 20 bin TL dolandırıldı.
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Dolandırıcı, “GhostPairing” yöntemiyle kendi cihazını kurbanın hesabına bağlıyor.
Üstelik hesap sahibi telefonunu kullanmaya devam ederken dolandırıcı onun adına yazabiliyor.
Uzmanlar tek bir kuralı tekrarlıyor: Para isteyen mesajı telefonla arayarak doğrulayın.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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