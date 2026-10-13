WhatsApp'ta Büyük Tehlike: Gelen Para Mesajına Cevap Verirseniz Tüm Paranızı Kaybedebilirsiniz

Ahmet T., yaşadığı olayı Türkiye Gazetesi'ne anlattı. Kız arkadaşının WhatsApp hesabından gelen mesajda kendisinden para isteniyordu. Parayı bir hafta sonra iade edeceği söylenmişti, ancak tutar kız arkadaşının kendi hesabına değil, başka bir hesaba gönderilecekti.

Ahmet T. parayı yatırdıktan yaklaşık yarım saat sonra arkadaşını aradığında işin rengi değişti. Kız arkadaşı bu mesajları kendisinin atmadığını söyledi. Yazışma ise sohbet ekranından tamamen silinmişti. Ahmet T. durumu şöyle özetledi: “Mesajlaşma tamamen kaybolmuştu, hayal gördüğümü düşündüm. Aramızdaki hitapları kullandığı için hiç şüphelenmedim. Suç duyurusunda bulundum ama sonuç alamadım.”