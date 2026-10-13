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WhatsApp'ta Büyük Tehlike: Gelen Para Mesajına Cevap Verirseniz Tüm Paranızı Kaybedebilirsiniz

WhatsApp'ta Büyük Tehlike: Gelen Para Mesajına Cevap Verirseniz Tüm Paranızı Kaybedebilirsiniz

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 08:13
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WhatsApp’ın “Bağlı Cihazlar” özelliğini kötüye kullanan siber dolandırıcılar, kullanıcıların hesaplarına erişerek yakınları adına para talep ediyor. Aile üyelerinin ya da arkadaşlarının hesabından gönderilmiş gibi görünen mesajlar, kişiye özel hitapları ve tanıdık bir üslubu taklit ederek inandırıcılığını artırıyor. İstanbul’da yaşayan Ahmet T. de kız arkadaşının hesabından gelen para talebinin gerçek olduğunu düşünerek 20 bin TL gönderdi ve dolandırıcılara parasını kaptırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Kız arkadaşının hesabından gelen mesaja güvenen Ahmet T., 20 bin TL dolandırıldı.

Kız arkadaşının hesabından gelen mesaja güvenen Ahmet T., 20 bin TL dolandırıldı.

Ahmet T., yaşadığı olayı Türkiye Gazetesi'ne anlattı. Kız arkadaşının WhatsApp hesabından gelen mesajda kendisinden para isteniyordu. Parayı bir hafta sonra iade edeceği söylenmişti, ancak tutar kız arkadaşının kendi hesabına değil, başka bir hesaba gönderilecekti.

Ahmet T. parayı yatırdıktan yaklaşık yarım saat sonra arkadaşını aradığında işin rengi değişti. Kız arkadaşı bu mesajları kendisinin atmadığını söyledi. Yazışma ise sohbet ekranından tamamen silinmişti. Ahmet T. durumu şöyle özetledi: “Mesajlaşma tamamen kaybolmuştu, hayal gördüğümü düşündüm. Aramızdaki hitapları kullandığı için hiç şüphelenmedim. Suç duyurusunda bulundum ama sonuç alamadım.”

Dolandırıcı, “GhostPairing” yöntemiyle kendi cihazını kurbanın hesabına bağlıyor.

Dolandırıcı, “GhostPairing” yöntemiyle kendi cihazını kurbanın hesabına bağlıyor.

Konuyu değerlendiren bilişim uzmanı Dinçer Karaca, sistemin şifreleme kırılmadan da çalıştığına dikkat çekti. Siber güvenlik dünyasında “GhostPairing” (hayalet cihaz eşleştirme) olarak bilinen yöntemde, sahte bir bağlantı üzerinden dolandırıcının bilgisayarı kişinin WhatsApp hesabına bağlanıyor.

Yöntemin ilk örnekleri geçtiğimiz aylarda yurt dışında görülmüştü. Güvenlik araştırmacılarının anlattığına göre saldırı genellikle tanıdık birinden gelen kısa bir mesajla başlıyor. Mesajdaki bağlantı, bir Facebook paylaşımı ya da fotoğrafı gibi gösterilen sahte bir sayfaya çıkıyor. Sayfa telefon numarası istiyor, ardından ekranda bir kod beliriyor ve kurban bu kodu WhatsApp'a girmesi gereken sıradan bir doğrulama sanıyor. Oysa girilen kod, saldırganın tarayıcısını hesaba “bağlı cihaz” olarak ekliyor.

Üstelik hesap sahibi telefonunu kullanmaya devam ederken dolandırıcı onun adına yazabiliyor.

Üstelik hesap sahibi telefonunu kullanmaya devam ederken dolandırıcı onun adına yazabiliyor.

Karaca'ya göre hesap sahibi telefonunu normal şekilde kullanırken dolandırıcı da onun adına mesaj gönderebiliyor. Bağlı cihaz, eşleşmeden sonra mesajları okuyabiliyor, medya dosyalarını görüntüleyebiliyor ve kişi listesine ulaşabiliyor. Kurban ise telefonunda olağan dışı bir şey fark etmiyor.

Geçmiş yazışmalara erişebilen dolandırıcılar, konuşma tarzını ve karşılıklı kullanılan özel hitapları da taklit edebiliyor. Ahmet T.'nin “hiç şüphelenmedim” demesinin nedeni de buydu. Karaca, paranın üçüncü bir IBAN'a istenmesinin ise kimliği gizlemek için başvurulan bir yöntem olduğunu belirtti.

Uzmanlar tek bir kuralı tekrarlıyor: Para isteyen mesajı telefonla arayarak doğrulayın.

Uzmanlar tek bir kuralı tekrarlıyor: Para isteyen mesajı telefonla arayarak doğrulayın.

Dinçer Karaca'nın uyarısı net: Tanıdığınız birinden gelse bile, özellikle para talebi içeren mesajlar mutlaka doğrudan telefonla aranarak teyit edilmeli. Türkiye Gazetesi haberinin alt başlığındaki ifadeyle: “Para taleplerini mutlaka telefon ederek doğrulayın.”

Güvenlik uzmanları buna birkaç önlem daha ekliyor. WhatsApp'ta iki adımlı doğrulama (PIN) açılmalı, Ayarlar'daki “Bağlı Cihazlar” listesi düzenli kontrol edilmeli ve tanımadığınız cihazlar listeden çıkarılmalı. Hesabın ele geçirildiğinden şüphelenen kullanıcıların tüm bağlı cihazları kaldırması, iki adımlı doğrulamayı açması ve kişi listesindekileri uyarması öneriliyor. Mesaj veya sohbetle gelen hiçbir doğrulama kodu da başkasıyla paylaşılmamalı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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