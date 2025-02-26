Binbir Gece Masalları'nın Hikayesi! 1001 Gece Masallarının Anlatıcısı Şehrazad ve Sultan Şehriyar Kimdir?
Binbir Gece Masalları'nın Hikayesi! 1001 Gece Masallarının Anlatıcısı Şehrazad ve Sultan Şehriyar Kimdir?
Kaynak: https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstrea...
Şehrazad ile efsanevi Şehriyar'ı duymayanımız yoktur! Dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Binbir Gece Masalları, yani Arapça asıl adıyla 'Elfü Leyle ve Leyle' masal külliyatı anonim bir eserdir. Hint, Fars ve Arap kültürlerinden doğan eser farklı dönem ve coğrafyaların izlerini taşır. Peki, 1001 Gece Masalları'nın konusu nedir? Binbir Gece Masalları'nın anlatıcısı Şehrazad kimdir? Sultan Şehriyar kimdir?
İşte, 1001 Gece Masalları hakkında bilmeniz gerekenler...
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Binbir Gece Masalları'nın Yazarı Kimdir?
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Binbir Gece Masalları Ne Zaman Yazıldı?
1001 Diyardan 1001 Gece Masalları: Peki Külliyatın Kaynak Kültürü Ne?
Binbir Gece Masalları'nın Hikayesi (Konusu) Nedir?
Binbir Gece Masalları'nın çerçeve hikayesi etrafında yer alan sihirli, maceralı ve aşk dolu hikayelerin pek çoğuna daha önce rastlamış olmalısınız.
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1001 Gece Masalları'nın Temaları ve Motifleri
Binbir Gece Masalları'nın çerçeve hikayesi etrafında yer alan sihirli, maceralı ve aşk dolu hikayelerin pek çoğuna daha önce rastlamış olmalısınız.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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