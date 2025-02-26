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Binbir Gece Masalları'nın Hikayesi! 1001 Gece Masallarının Anlatıcısı Şehrazad ve Sultan Şehriyar Kimdir?

Binbir Gece Masalları'nın Hikayesi! 1001 Gece Masallarının Anlatıcısı Şehrazad ve Sultan Şehriyar Kimdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 12:31

Şehrazad ile efsanevi Şehriyar'ı duymayanımız yoktur! Dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Binbir Gece Masalları, yani Arapça asıl adıyla 'Elfü Leyle ve Leyle' masal külliyatı anonim bir eserdir. Hint, Fars ve Arap kültürlerinden doğan eser farklı dönem ve coğrafyaların izlerini taşır. Peki, 1001 Gece Masalları'nın konusu nedir? Binbir Gece Masalları'nın anlatıcısı Şehrazad kimdir? Sultan Şehriyar kimdir? 

İşte, 1001 Gece Masalları hakkında bilmeniz gerekenler...

Kaynak: https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstrea...
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Binbir Gece Masalları'nın Yazarı Kimdir?

Binbir Gece Masalları'nın Yazarı Kimdir?

Anonim bir eser olan Binbir Gece Masalları, farklı kültürlerden gelen hikayelerin yüzyıllar içerisinde bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca pek çok dile çevrilen eser, doğudan batıya birçok coğrafyanın izlerini taşır.

Binbir Gece Masalları Ne Zaman Yazıldı?

Binbir Gece Masalları Ne Zaman Yazıldı?

Eserin yazarı gibi ortaya çıktığı tarihte belirsiz. Ancak dünya genelinde incelenen yazılı kaynaklar, Binbir Gece Masalları'nın ilk olarak 9. yüzyıl civarında ortaya çıktığını gösteriyor. 

Binbir Gece Masalları'nı edebi ve geleneksel anlamda inceleyen uzmanlar ise eserin sözlü gelenek olarak daha eski bir köken sahip olduğunu düşünüyor. Tarih boyunca opera, bale, tiyatro, sinema, dizi ve sanatın her dalına ilham kaynağı olan eserin ilk tam metin derlemesi ise ancak 14. yüzyılda Mısır'da yapılıyor.

1001 Diyardan 1001 Gece Masalları: Peki Külliyatın Kaynak Kültürü Ne?

1001 Diyardan 1001 Gece Masalları: Peki Külliyatın Kaynak Kültürü Ne?

Arap, Fars, Hint ve Mezopotamya kültürünün birleşimi olarak tarif edilen Binbir Gece Masalları, Doğu milletlerinin eski-yeni folklarından birçok ize sahiptir. 

Hint kanyaklı masallar, İran'dan gelen masallar, Harunürreşîd Devrine ait Bağdat menşeli masallar, Fatımîler ve Memlükler devrinde Mısır’da külliyatına eklenen masallar... Tabii tarih boyunca külliyatın gezdiği her yerden izler taşıdığını da söylemek mümkün. Mesela Hindistan'dan İran'a gelen masallar arasında Yunan kültüründen bile izler olduğu çeşitli kaynaklarda yer alıyor. 

1700'lerde ise Avrupa'da ilk çeviri olarak karşımıza çıkıyor. Fransız yazar Antoine Galland tarafından çevirilen ilk metin 1704 ila 1717 yıllarına tarihleniyor. Galland'ın çevirisiyle 18. yüzyılda bir hayli ilgi gören eser, zaman içerisinde Almanca'dan İtalyanca'ya birçok dile çevrilmiş.

Binbir Gece Masalları'nın Hikayesi (Konusu) Nedir?

Binbir Gece Masalları'nın Hikayesi (Konusu) Nedir?

Doğu kültürünün eşsiz bir kültür mirası olarak tarif edebileceğimiz Binbir Gece Masalları, bir masal derlemesidir. 

Masallar içinde masal anlatma tekniği ile yazılan 1001 Gece Masalları'nın çerçeve hikayesi: Pers İmparatoru Şehriyar ve anlatıcı Şehrazad etrafında şekilleniyor. Kral Şehriyar, eşi tarafından aldatıldığını öğreniyor. Aldığı bu haber nedeniyle büyük bir öfke ile dolan Şehriyar, kadınlara olan güvenini kaybedip bir de nefrete kapılır. 

İhanetin ardından her gece bir başka kadınla evlenmeye karar veren Şehriyar, gecenin sabahında kadını öldürür. Üç yıl sonra şehirde evlenecek genç kız kalmadığı için sıra Şehriyar'a eş bulmakla görevli olan vezirin iki kızından birine gelir. Vezirin büyük kızı Şehrazad ise kendini feda ederek kadınları kurtarmak için bir plan yapar. 

Şehrazad, gönüllü olarak Kralın eşi olur ve düğün gecesi kız kardeşi Dünyazad ile kararlaştırdığı üzere bir hikaye anlatmaya başlar. Hikayenin en heyecanlı yerinde duran Şehrazad, Şehriyar'ın aklında büyük bir merak uyandırır. Hikayenin kalını dinlemek isteyen kral idamı erteler, erteler ve erteler... Böylece 1001 gece boyunca her geceyi heyecanla beklemeye başlar. Hikayelerin öğretici ve ibret veren yanlarıyla 1001 gece süren evlilikten üç erkek çocukları olur. Şehrazad'ın hikayeleri son bulduğunda ise Şehriyar artık karısını öldürmekten vazgeçer çünkü bu keskin zekalı kadına aşık olmuştur.

Binbir Gece Masalları'nın çerçeve hikayesi etrafında yer alan sihirli, maceralı ve aşk dolu hikayelerin pek çoğuna daha önce rastlamış olmalısınız.

Binbir Gece Masalları'nın çerçeve hikayesi etrafında yer alan sihirli, maceralı ve aşk dolu hikayelerin pek çoğuna daha önce rastlamış olmalısınız.

Külliyatta 264 masal, çerçeve masalın etrafında dolanır durur. Binbir Gece Masalları arasında en bilindikleri ise 'Alaaddin'in Sihirli Lambası', 'Ali Baba ve Kırk Haramiler', 'Sinbad'ın Yolculukları', 'Büyülü Halı ve Uçan At Masalı' yer almaktadır.

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1001 Gece Masalları'nın Temaları ve Motifleri

1001 Gece Masalları'nın Temaları ve Motifleri

  • Ahlaki Dersler ve Adalet 

  • Büyü, Sihir ve Fantastik Unsurlar 

  • Aşk ve Romantizm 

Tüm bunların yanında pek çok farklı kaynakta bambaşka hikayelerin yer aldığı 1001 Gece Masalları'nda kadının keskin zekası ve gücüyle dünyayı nasıl da güzelleştirdiğine şahitlik ediyoruz. 

Hikayelerde dini, ahlaki öğütler, yolculuklar, keşifler, suç ve ihanet, komedi ve mizah, cinler, periler, büyü ve sihir, aşk ve romantizm, tacirler ve tüccarlar, krallar, prensler, şehzadeler yer almaktadır.

Binbir Gece Masalları'nın çerçeve hikayesi etrafında yer alan sihirli, maceralı ve aşk dolu hikayelerin pek çoğuna daha önce rastlamış olmalısınız.

Binbir Gece Masalları'nın çerçeve hikayesi etrafında yer alan sihirli, maceralı ve aşk dolu hikayelerin pek çoğuna daha önce rastlamış olmalısınız.

Külliyatta 264 masal, çerçeve masalın etrafında dolanır durur. Binbir Gece Masalları arasında en bilindikleri ise 'Alaaddin'in Sihirli Lambası', 'Ali Baba ve Kırk Haramiler', 'Sinbad'ın Yolculukları', 'Büyülü Halı ve Uçan At Masalı' yer almaktadır. 

1001 Gece Masalları'nın Temaları ve Motifleri 

  • Ahlaki Dersler ve Adalet 

  • Büyü, Sihir ve Fantastik Unsurlar 

  • Aşk ve Romantizm 

Tüm bunların yanında pek çok farklı kaynakta bambaşka hikayelerin yer aldığı 1001 Gece Masalları'nda kadının keskin zekası ve gücüyle dünyayı nasıl da güzelleştirdiğine şahitlik ediyoruz. 

Hikayelerde dini, ahlaki öğütler, yolculuklar, keşifler, suç ve ihanet, komedi ve mizah, cinler, periler, büyü ve sihir, aşk ve romantizm, tacirler ve tüccarlar, krallar, prensler, şehzadeler yer almaktadır.

İşte Binbir Gece Masalları'ndan Bazıları

İşte Binbir Gece Masalları'ndan Bazıları

  • Alaaddin’in Sihirli Lambası

  • Ali Baba ve Kırk Haramiler

  • Sinbad’ın Yedi Yolculuğu

  • Büyülü Halı ve Uçan At Masalı

  • Tacir ve Cin Hikâyesi

  • Balıkçı ve Cin

  • Üç Elma Hikâyesi

  • Hançerli Kadının Hikâyesi

  • Harun Reşid ve Cafer’in Maceraları

  • Zeyneb ve Prens Hikâyesi

  • Hikmetli Vezirin Oğlunun Hikâyesi

  • Bağdatlı Tacir ile Hırsızlar Hikâyesi

  • Cömert Prens Ahmed ile Peri Perihan Hikâyesi

  • Saraydan Kovulan Şehzade

  • Sultanın Üç Oğlu Hikâyesi

  • Kralın Kızı ve Fakir Adamın Aşkı

  • Saraydan Kaçan Prenses ve Çoban Hikâyesi

  • Sadık Aşık ile Onu Sınayan Kadın Hikâyesi

  • Gizemli Kadın ve Genç Adam Hikâyesi

  • Zengin Tacir ve Üç Oğlu

  • İstanbul’dan Bağdat’a Giden Tacir

  • Dürüst Tacir ve Adaletsiz Tüccar

  • Tacir ile Karısı Arasındaki İhanet Hikâyesi

  • Bağdatlı Tacir ve Onun Sadık Hizmetçisi

  • Cinler Diyarı ve Kaybolan Adam Hikâyesi

  • Denizlerin Efendisi Cin ve Onun Tutsakları

  • Küçük Şişedeki Cin Hikâyesi

  • Büyücü Kadın ile Prens Hikâyesi

  • Aptal Adam ve Kurnaz Karısı

  • Bağdatlı Hoca ile Çırakları

  • Üç Kafadarın Absürt Maceraları

  • İki Kardeşin Mizahi Hikâyesi

  • Bahtsız Adamın Şans Hikâyesi

  • Üç Elma Cinayeti (Erken Dönem Dedektif Hikâyesi)

  • Kadın Casus ve Onun Gizli Görevi

  • Bağdatlı Hırsızın Akıllıca Kaçışı

  • Sinbad’ın Yedi Yolculuğu

  • Kayıp Adalar ve Gizli Hazine Hikâyesi

  • Gizemli Dağdaki Bilge Adamın Hikâyesi

  • Büyülü Deniz ve Lanetli Korsan Gemisi

  • Hint Diyarı ve Orada Keşfedilen Sırlar

  • Peygamber Süleyman ve Bilge Kararları

  • Adaletli Kadı ve Onun Verdiği Kararlar

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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