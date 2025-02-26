Binbir Gece Masalları'nın Hikayesi! 1001 Gece Masallarının Anlatıcısı Şehrazad ve Sultan Şehriyar Kimdir?

Doğu kültürünün eşsiz bir kültür mirası olarak tarif edebileceğimiz Binbir Gece Masalları, bir masal derlemesidir.

Masallar içinde masal anlatma tekniği ile yazılan 1001 Gece Masalları'nın çerçeve hikayesi: Pers İmparatoru Şehriyar ve anlatıcı Şehrazad etrafında şekilleniyor. Kral Şehriyar, eşi tarafından aldatıldığını öğreniyor. Aldığı bu haber nedeniyle büyük bir öfke ile dolan Şehriyar, kadınlara olan güvenini kaybedip bir de nefrete kapılır.

İhanetin ardından her gece bir başka kadınla evlenmeye karar veren Şehriyar, gecenin sabahında kadını öldürür. Üç yıl sonra şehirde evlenecek genç kız kalmadığı için sıra Şehriyar'a eş bulmakla görevli olan vezirin iki kızından birine gelir. Vezirin büyük kızı Şehrazad ise kendini feda ederek kadınları kurtarmak için bir plan yapar.

Şehrazad, gönüllü olarak Kralın eşi olur ve düğün gecesi kız kardeşi Dünyazad ile kararlaştırdığı üzere bir hikaye anlatmaya başlar. Hikayenin en heyecanlı yerinde duran Şehrazad, Şehriyar'ın aklında büyük bir merak uyandırır. Hikayenin kalını dinlemek isteyen kral idamı erteler, erteler ve erteler... Böylece 1001 gece boyunca her geceyi heyecanla beklemeye başlar. Hikayelerin öğretici ve ibret veren yanlarıyla 1001 gece süren evlilikten üç erkek çocukları olur. Şehrazad'ın hikayeleri son bulduğunda ise Şehriyar artık karısını öldürmekten vazgeçer çünkü bu keskin zekalı kadına aşık olmuştur.