Tarih ve Sanat Ayaklarınızın Altında! İtalya'nın Basmaya Kıyamayacağınız Mozaik Zeminleri!

Tarihi gezi denilince akla ilk gelen ülkelerden biridir İtalya! Pek çok kez sokakları, katedralleri, müzeleri, sanat galerileri ve her biri tarih kokan binaları hakkında onlarca şey okumuşsunuzudur. Peki ama zeminleri? Eşsiz Roma mozaikleri ile döşenmiş zeminler, tarihi yapıların duvarları ve kubbeleri kadar ilgi çekici.

Yere bakmaktan yürüyemeyeceğiniz, hatta basmaya kıyamayacağınız Roma mozaiklerini ve İtalya'nın en güzel zeminlerini birlikte keşfedelim. Siz İtalya'ya gidemiyorsanız, İtalya size gelsin.

Kaynak: James Lucas

İşte başlıyoruz...