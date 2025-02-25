Tarih ve Sanat Ayaklarınızın Altında! İtalya'nın Basmaya Kıyamayacağınız Mozaik Zeminleri!
Tarih ve Sanat Ayaklarınızın Altında! İtalya'nın Basmaya Kıyamayacağınız Mozaik Zeminleri!
Tarihi gezi denilince akla ilk gelen ülkelerden biridir İtalya! Pek çok kez sokakları, katedralleri, müzeleri, sanat galerileri ve her biri tarih kokan binaları hakkında onlarca şey okumuşsunuzudur. Peki ama zeminleri? Eşsiz Roma mozaikleri ile döşenmiş zeminler, tarihi yapıların duvarları ve kubbeleri kadar ilgi çekici.
Yere bakmaktan yürüyemeyeceğiniz, hatta basmaya kıyamayacağınız Roma mozaiklerini ve İtalya'nın en güzel zeminlerini birlikte keşfedelim. Siz İtalya'ya gidemiyorsanız, İtalya size gelsin.
Kaynak: James Lucas
İşte başlıyoruz...
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1. Floransa Katedrali, Toskana
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2. San Michele Arcangelo, Capri
3. Siena Katedrali, Siena
4. Venaria Sarayı, Torino
5. Palazzo Florio Fitalia, Palermo
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6. Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
7. Aziz Petrus Bazilikası, Vatikan
8. Paquius Proculus Evi, Pompeii
9. Ostia Antica Arkeolojik Alanı, Roma
10. Sistine Şapeli, Vatikan
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11. Caracalla Hamamları, Zemin Mozaikleri
12. San Marco Bazilikası, Venedik
13. Villa Romana del Casale, Piazza Armerina
14. San Vitale Bazilikası, Ravenna
15. Galleria Umberto I, Napoli
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16. Prensler Şapeli, Floransa
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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