Mumyalar Nasıl Kokar? Antik Mısır Mumyaları Yüzyıllar Sonra Bile Güzel Kokuyor!

Hiç mumyaların nasıl koktuğunu düşündüğünüz oldu mu? Binlerce yıl öncesinden kalmış olan bir bedenin mumyalanmış da olsa kötü kokacağını öngörüyor olabilirsiniz. Ancak en eskisi M.Ö. 1539 yılına tarihlenen mumyalar üzerinde yapılan koku analizi 'hedonik olarak hoş' bir kokunun varlığını ortaya çıkardı. Mısır mumyalarının koku mirası dünyayı şaşırttı. Peki, mumyalar nasıl kokuyor? Mumyalar ne kokuyor?

Gelin öğrenelim...