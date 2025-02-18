Mumyalar Nasıl Kokar? Antik Mısır Mumyaları Yüzyıllar Sonra Bile Güzel Kokuyor!
Mumyalar Nasıl Kokar? Antik Mısır Mumyaları Yüzyıllar Sonra Bile Güzel Kokuyor!
Kaynak: https://www.iflscience.com/what-do-an...
Hiç mumyaların nasıl koktuğunu düşündüğünüz oldu mu? Binlerce yıl öncesinden kalmış olan bir bedenin mumyalanmış da olsa kötü kokacağını öngörüyor olabilirsiniz. Ancak en eskisi M.Ö. 1539 yılına tarihlenen mumyalar üzerinde yapılan koku analizi 'hedonik olarak hoş' bir kokunun varlığını ortaya çıkardı. Mısır mumyalarının koku mirası dünyayı şaşırttı. Peki, mumyalar nasıl kokuyor? Mumyalar ne kokuyor?
Gelin öğrenelim...
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Bilim insanları Mısır mumyalarının "koku mirasını" ortaya koyan çığır açan bir araştırma yaptı!
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Araştırma ekibi, kokuyu "hedonik olarak hoş" şeklinde tanımlıyor!
Koku uzmanlarının raporuna göre, kokuların yüzde 78'i odunsu, yüzde 67'si baharatlı ve yüzde 56'sı tatlı aromaya sahip.
Antik mumyalardan yayılan uçucu bileşenlerin mumyalama sırasında kullanılan yağlar, reçineler ve mumlardan kaynaklandığı düşünülüyor. İşte, mumyaların kokusu:
Şimdi adeta kokuyu duyacaksınız: Çünkü bu bileşikler, “sedir veya çam reçinesi, mür ve buhur gibi zamklar, kekik, lavanta ve okaliptüs gibi diğer bitkilerin kullanımına işaret ediyor"
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Araştırmacılar aromatik bileşikleri, "hem mumyalama malzemelerinden hem modern koruma çalışmaları sırasında eklenen bitki yağları ve böcek ilaçlarından, ayrıca küf ve diğer mikroplardan kaynaklanan bileşenlere ayırmayı başardı."
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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