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Mumyalar Nasıl Kokar? Antik Mısır Mumyaları Yüzyıllar Sonra Bile Güzel Kokuyor!

Mumyalar Nasıl Kokar? Antik Mısır Mumyaları Yüzyıllar Sonra Bile Güzel Kokuyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 10:04

Hiç mumyaların nasıl koktuğunu düşündüğünüz oldu mu? Binlerce yıl öncesinden kalmış olan bir bedenin mumyalanmış da olsa kötü kokacağını öngörüyor olabilirsiniz. Ancak en eskisi M.Ö. 1539 yılına tarihlenen mumyalar üzerinde yapılan koku analizi 'hedonik olarak hoş' bir kokunun varlığını ortaya çıkardı. Mısır mumyalarının koku mirası dünyayı şaşırttı. Peki, mumyalar nasıl kokuyor? Mumyalar ne kokuyor?

Gelin öğrenelim...

Kaynak: https://www.iflscience.com/what-do-an...
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Bilim insanları Mısır mumyalarının "koku mirasını" ortaya koyan çığır açan bir araştırma yaptı!

Bilim insanları Mısır mumyalarının "koku mirasını" ortaya koyan çığır açan bir araştırma yaptı!

Journal of the American Chemical Society'de yayımlanan çalışmaya göre, Mısır mumyaları dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Mumyalanarak zamana adeta meydan okuyan bu cansız bedenler üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen, kendilerine başlangıçta uygulanan aromatik yağlar ve mumlardan gelen hoş kokuların çoğunu koruyor!

Araştırma ekibi, kokuyu "hedonik olarak hoş" şeklinde tanımlıyor!

Araştırma ekibi, kokuyu "hedonik olarak hoş" şeklinde tanımlıyor!

Ekip, tarihi M.Ö. 1539'a uzanan Yeni Krallık döneminden kalan ve günümüzde Kahire'deki Mısır müzesinde yer alan 9 mumya üzerinde koku analizleri yaptı. 

Araştırmanın baş yazarı Profesör Matija Strlič, bulgulara ilişkin “Mumyalı bedenlerin kokusu yıllardır hem uzmanların hem de genel halkın büyük ilgisini çekti, ancak şimdiye kadar kombine kimyasal ve algısal bir bilimsel çalışma gerçekleştirilmedi.' diyerek baharatlı ve tatlı aromaya sahip kokuları açıkladı.

Koku uzmanlarının raporuna göre, kokuların yüzde 78'i odunsu, yüzde 67'si baharatlı ve yüzde 56'sı tatlı aromaya sahip.

Koku uzmanlarının raporuna göre, kokuların yüzde 78'i odunsu, yüzde 67'si baharatlı ve yüzde 56'sı tatlı aromaya sahip.

Uzmanlar, araştırmalar sırasında yapılan analizlere ek olarak elektronik 'burun' da kullandılar. Bu kapsamda mumyaların sadece üçte biri 'bayat' ya da 'acımsı' bir kokuya sahipken; aynı oranda bir miktarı da 'tütsü' ve benzeri kokular yayıyordu.

Antik mumyalardan yayılan uçucu bileşenlerin mumyalama sırasında kullanılan yağlar, reçineler ve mumlardan kaynaklandığı düşünülüyor. İşte, mumyaların kokusu:

Antik mumyalardan yayılan uçucu bileşenlerin mumyalama sırasında kullanılan yağlar, reçineler ve mumlardan kaynaklandığı düşünülüyor. İşte, mumyaların kokusu:

Çam reçinesi, limonene, verbenonre (çeşitli bitkilerde doğal olarak bulunan bir terpen olarak sınıflandırılan doğal organik bileşik), terpenoidler (okaliptüsün kokusuna, tarçın, karanfil ve zencefilin tadına, ayçiçeklerinin sarı rengine ve domatesin kırmızısına katkıda bulunan taksolün kimyasal yapısı) tespit edildi.

Şimdi adeta kokuyu duyacaksınız: Çünkü bu bileşikler, “sedir veya çam reçinesi, mür ve buhur gibi zamklar, kekik, lavanta ve okaliptüs gibi diğer bitkilerin kullanımına işaret ediyor"

Şimdi adeta kokuyu duyacaksınız: Çünkü bu bileşikler, “sedir veya çam reçinesi, mür ve buhur gibi zamklar, kekik, lavanta ve okaliptüs gibi diğer bitkilerin kullanımına işaret ediyor"

Kokularda tespit edilen bir diğer bileşen olan borneol ise kafur (kafur ağacı odununda doğal olarak bulunan mumsu, kokulu ve şeffaf katı) kullanımı ortaya çıkarıyor.

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Araştırmacılar aromatik bileşikleri, "hem mumyalama malzemelerinden hem modern koruma çalışmaları sırasında eklenen bitki yağları ve böcek ilaçlarından, ayrıca küf ve diğer mikroplardan kaynaklanan bileşenlere ayırmayı başardı."

Araştırmacılar aromatik bileşikleri, "hem mumyalama malzemelerinden hem modern koruma çalışmaları sırasında eklenen bitki yağları ve böcek ilaçlarından, ayrıca küf ve diğer mikroplardan kaynaklanan bileşenlere ayırmayı başardı."

Bu noktada ise sergilenen mumyaların depolananlara kıyasla 'daha güçlü ve daha karmaşık kokulara sahip olduğu' tespit edildi. Bunun en olası sebebi ise “sergi vitrinlerinde uçucu bileşiklerin birikmesi.” olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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