Oxford'dan Çığır Açan Keşif! Bilim İnsanları, Kuantum Bilgisayarlar Arasında Işınlanmayı Gerçekleştirdi!

2023 yılında elde edilen bu başarı ile Oxford ekibinin gerçekleştirdiği, uzun mesafeler boyunca ilk kez kuantum kapılarının (algoritmaların temel bileşenleri) ışınlanlanması; 'kuantum bilişim sistemlerinin, bileşenleri fiziksel olarak ayrı olsa bile tek bir varlık gibi çalışabileceğini gösteriyor.'

Bu başarı, kuantum internet için atılmış temel bir adım olarak gösterilebilir.