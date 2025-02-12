Oxford'dan Çığır Açan Keşif! Bilim İnsanları, Kuantum Bilgisayarlar Arasında Işınlanmayı Gerçekleştirdi!
Oxford'dan Çığır Açan Keşif! Bilim İnsanları, Kuantum Bilgisayarlar Arasında Işınlanmayı Gerçekleştirdi!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Teleportasyon, yani nam-ı diğer 'ışınlanma' sizce mümkün mü? Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ışınlanmanın kuantum işlemciler arasında imkansız olmadığını kanıtlayan bir başarı elde ettiler. Bilim insanları, kuantum bilgisayarlar arasında veri aktarımı yaparak ışınlanma konusunda büyük bir atılıma imza attılar. Yaklaşık 2 metre uzaklıktaki iki kuantum işlemcisi arasındaki başarılı ışınlama bilim dünyasında heyecana da neden oldu. Kuantum interneti mümkün olabilir mi? Peki, ışınlama nasıl mümkün oldu?
Gelin, öğrenelim...
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Oxford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, arasında 1,8 metre mesafe bulunan kuantum işlemciler arasında başarılı bir ışınlama gerçekleştirildi!
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Bilim insanlarının bu keşfi sayesinde, kuantum bilgisayarların inşasını zorlaştıran 'ölçeklenebilirlik sorununu' çözüme ulaştırılabilir.
Bilgi işlem hızını büyük ölçüde artırarak bilgisayar sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip olan kuantum cihazları, üzerinde gerçekleştirilen deneyler ise yıllardır sürüyor!
Bilim insanları daha önce fiziksel olarak gönderilmeden; ışık kullanarak bir görüntüyü teleport etmeyi de başarmışlardı.
Işınlanma ile aktarılan algoritma, yüzde 71 oranında başarı sağladı!
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Projenin baş araştırmacısı Profesör David Lucas, "Deneyimiz, ağ tabanlı kuantum bilgi işlemenin mevcut teknolojiyle mümkün olduğunu gösteriyor." diyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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