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Oxford'dan Çığır Açan Keşif! Bilim İnsanları, Kuantum Bilgisayarlar Arasında Işınlanmayı Gerçekleştirdi!

Oxford'dan Çığır Açan Keşif! Bilim İnsanları, Kuantum Bilgisayarlar Arasında Işınlanmayı Gerçekleştirdi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 12:03

Teleportasyon, yani nam-ı diğer 'ışınlanma' sizce mümkün mü? Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ışınlanmanın kuantum işlemciler arasında imkansız olmadığını kanıtlayan bir başarı elde ettiler. Bilim insanları, kuantum bilgisayarlar arasında veri aktarımı yaparak ışınlanma konusunda büyük bir atılıma imza attılar. Yaklaşık 2 metre uzaklıktaki iki kuantum işlemcisi arasındaki başarılı ışınlama bilim dünyasında heyecana da neden oldu. Kuantum interneti mümkün olabilir mi? Peki, ışınlama nasıl mümkün oldu? 

Gelin, öğrenelim...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Oxford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, arasında 1,8 metre mesafe bulunan kuantum işlemciler arasında başarılı bir ışınlama gerçekleştirildi!

Oxford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, arasında 1,8 metre mesafe bulunan kuantum işlemciler arasında başarılı bir ışınlama gerçekleştirildi!

Araştırmacılar, bilgisayar algoritmalarının temel bileşenleri olan mantıksal kapıları (logical gates), birbirinden yaklaşık olarak 2 metre (1,8 metre) uzaklıktaki iki kuantum işlemcisi arasında başarıyla ışınladı. Işık parçacıkları (fotonlar) kullanarak iki ayrı cihaz arasında paylaşılan kuantum bağlantısı ile iki işlemci uzaktan çalıştırılabildi. Paylaşılan algoritma sayesinde hesaplama görevleri birlikte tamamlandı.

Bilim insanlarının bu keşfi sayesinde, kuantum bilgisayarların inşasını zorlaştıran 'ölçeklenebilirlik sorununu' çözüme ulaştırılabilir.

Bilim insanlarının bu keşfi sayesinde, kuantum bilgisayarların inşasını zorlaştıran 'ölçeklenebilirlik sorununu' çözüme ulaştırılabilir.

Bildiğiniz gibi günümüzde, milyonlarca kübit (kuantum bitleri) işleyebilen bir bilgisayarın fiziksel olarak devasa boyutlara sahip olması gerekiyor. Haliyle bu boyutları ile insanlar için son derece kullanışsız. Fakat araştırmacıların yeni atılımı, verinin büyük bir makine oluşturmak yerine, bir dizi daha küçük cihaz arasında aktarılması sağlanarak kullanışlı hale getirilebilir.

Bilgi işlem hızını büyük ölçüde artırarak bilgisayar sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip olan kuantum cihazları, üzerinde gerçekleştirilen deneyler ise yıllardır sürüyor!

Bilgi işlem hızını büyük ölçüde artırarak bilgisayar sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip olan kuantum cihazları, üzerinde gerçekleştirilen deneyler ise yıllardır sürüyor!

Bilgisayar biliminde çığır açabilecek ölçüde güce sahip olan kuantum cihazlar üzerinde yapılan bir başka çalışma ise 'kübitleri fiziksel olarak hareket ettirmeden veriyi bir yerden başka bir yere aktarmanın mümkün olduğunu' ispatlamıştı.

Bilim insanları daha önce fiziksel olarak gönderilmeden; ışık kullanarak bir görüntüyü teleport etmeyi de başarmışlardı.

Bilim insanları daha önce fiziksel olarak gönderilmeden; ışık kullanarak bir görüntüyü teleport etmeyi de başarmışlardı.

2023 yılında elde edilen bu başarı ile Oxford ekibinin gerçekleştirdiği, uzun mesafeler boyunca ilk kez kuantum kapılarının (algoritmaların temel bileşenleri) ışınlanlanması; 'kuantum bilişim sistemlerinin, bileşenleri fiziksel olarak ayrı olsa bile tek bir varlık gibi çalışabileceğini gösteriyor.' 

Bu başarı, kuantum internet için atılmış temel bir adım olarak gösterilebilir.

Işınlanma ile aktarılan algoritma, yüzde 71 oranında başarı sağladı!

Işınlanma ile aktarılan algoritma, yüzde 71 oranında başarı sağladı!

Amerikalı bilim insanları kuantum internetini gerçeğe dönüştürmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu çalışmalar kapsamında 2024 yılında Harvard’daki bir ekip ise 'kübitlerin uzak konumlar arasında kuantum 'dolanıklıklarını' paylaşmasını sağlamayı' başarmışlardı. 

Yani, 'dolanıklık' ile 'iki parçacığın (örneğin bir çift foton) büyük mesafelerle ayrılmış olsalar bile birbirleriyle bağlantılı kalabildiği' görülmüştü.

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Projenin baş araştırmacısı Profesör David Lucas, "Deneyimiz, ağ tabanlı kuantum bilgi işlemenin mevcut teknolojiyle mümkün olduğunu gösteriyor." diyor.

Projenin baş araştırmacısı Profesör David Lucas, "Deneyimiz, ağ tabanlı kuantum bilgi işlemenin mevcut teknolojiyle mümkün olduğunu gösteriyor." diyor.

Araştırmacılar, iki ayrı modül arasında bir kuantum kapısını yüzde 86 gibi ilham verici bir doğruluk oranıyla ışınlamış olsa da bu oranın güvenilir hale gelmesi için başarı oranının yüzde 99'un üzerine çıkması gerekiyor. 

Tüm bu veriler ışığında bilgisayar bilimi ve dünya yeni bir dönemin kapılarını açıyor gibi görünüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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