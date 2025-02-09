Bilim İnsanları Açıkladı: Bundan 1000 Yıl Sonra İnsanlar Nasıl Görünecek?

Profesör Thomas’a göre, “Memelilerde doğal durum, aslında dişilerin seçimi yapmasıdır. Ancak dünyada pek çok yerde görülen güçlü ataerkil toplumlarda, seçimi ve kontrolü genelde erkekler yapıyor.”

Toplumlar daha özgürleştikçe ve kadınlar partnerlerini seçme konusunda daha fazla söz sahibi oldukça bu seçici baskı yeniden dişilere dönebilir.

“Şükür ki artık kadınların seçimi yaptığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz,” diyor Profesör Thomas. “Kadınlar, zekalarına, başarılarına, iyi görünmelerine ya da kaslı vücutlarına göre erkekleri tercih edecek. Kadınların seçim yapma gücü arttıkça, bu özelliklerin daha yaygın hale gelmesini bekleyebilirsiniz.”

Önümüzdeki birkaç bin yıl içinde, daha çekici erkeklerin genlerini daha başarılı bir şekilde aktarmasıyla insanlık biraz daha 'çekici' hale gelebilir.