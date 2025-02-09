onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Bilim İnsanları Açıkladı: Bundan 1000 Yıl Sonra İnsanlar Nasıl Görünecek?

Bilim İnsanları Açıkladı: Bundan 1000 Yıl Sonra İnsanlar Nasıl Görünecek?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 23:11

Gelecekte insan bedeninin ve yaşam tarzının nasıl şekilleneceği, bilim insanlarının en çok merak ettiği konulardan biri. Teknolojinin ilerlemesi, genetik müdahaleler ve değişen yaşam koşulları, insan evrimini beklenmedik yönlere sürükleyebilir. Peki, daha kısa boylu insanlardan küçülen beyinlere, hatta uzayda yaşayan yeni türlere kadar uzanan bu senaryolar ne kadar mümkün? Bilim insanları, bundan 1000 sene sonra insanların nasıl şekilleneceğini ve nasıl görüneceğini açıkladı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sayesinde, geleceğe dair bazı öngörülerde bulunmak artık mümkün. Özellikle, insanların ileride nasıl görüneceği ve dünyanın nasıl bir yer olacağı hakkında daha sağlam tahminler yapılabiliyor.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sayesinde, geleceğe dair bazı öngörülerde bulunmak artık mümkün. Özellikle, insanların ileride nasıl görüneceği ve dünyanın nasıl bir yer olacağı hakkında daha sağlam tahminler yapılabiliyor.

Peki bundan 1000 yıl sonra insanlar nasıl görünecek?

Peki bundan 1000 yıl sonra insanlar nasıl görünecek?

Bilim insanları açıkladı. Neler demişler, gelin beraber bakalım!

İnsanlar daha kısa olacak...

İnsanlar daha kısa olacak...

UCL'den genetikçi Profesör Mark Thomas, MailOnline'a yaptığı açıklamada, geçmişte evrimin çocukların hayatta kalmaması üzerinden işlediğini ancak evrimin aynı zamanda doğurganlıkla, yani kaç çocuk doğurduğunuzla da ilgili olduğunu söyledi. Yani, daha fazla çocuk sahibi olanların genlerini geleceğe aktarma şansı daha yüksek.

Bazı bilim insanları bu evrimsel baskıların, gelecekte insanların daha kısa olmasına yol açabileceğini öne sürüyor.

Daha "çekici" olacağız!

Daha "çekici" olacağız!

Profesör Thomas’a göre, “Memelilerde doğal durum, aslında dişilerin seçimi yapmasıdır. Ancak dünyada pek çok yerde görülen güçlü ataerkil toplumlarda, seçimi ve kontrolü genelde erkekler yapıyor.”

Toplumlar daha özgürleştikçe ve kadınlar partnerlerini seçme konusunda daha fazla söz sahibi oldukça bu seçici baskı yeniden dişilere dönebilir.

“Şükür ki artık kadınların seçimi yaptığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz,” diyor Profesör Thomas. “Kadınlar, zekalarına, başarılarına, iyi görünmelerine ya da kaslı vücutlarına göre erkekleri tercih edecek. Kadınların seçim yapma gücü arttıkça, bu özelliklerin daha yaygın hale gelmesini bekleyebilirsiniz.”

Önümüzdeki birkaç bin yıl içinde, daha çekici erkeklerin genlerini daha başarılı bir şekilde aktarmasıyla insanlık biraz daha 'çekici' hale gelebilir.

Bronzlaşmaya belki de hiç gerek kalmayacak. Çünkü bundan 1000 yıl sonra insanlar "daha koyu" bir cilde sahip olacaklar.

Bronzlaşmaya belki de hiç gerek kalmayacak. Çünkü bundan 1000 yıl sonra insanlar "daha koyu" bir cilde sahip olacaklar.

Anglia Ruskin Üniversitesi’nde biyoenformatik ve büyük veri alanında kıdemli öğretim görevlisi Dr. Jason Hodgson, MailOnline’a yaptığı açıklamada, “Gelecekte olabilecek şeylerden biri, nüfus yapısının çözülmesi olabilir. ABD’deki mevcut eğilimler, en azından, ırklar arası evliliklerin giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Bu eğilim devam ederse, nüfus yapısında azalma görebiliriz,” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teknolojinin gelişimi insan evrimini şekillendirebilir...

Teknolojinin gelişimi insan evrimini şekillendirebilir...

Yeni güçlü teknolojiler, insanlara evrimlerini şekillendirme yeteneği verebilir.  

Dr. Hodgson, 'Gelecekte evrimin doğal seyrine bırakılıp bırakılmayacağını sorgulamak gerekir. CRISPR-Cas9 teknolojisiyle gen düzenleme yapabiliyoruz ve genomu istediğimiz gibi değiştirme kapasitemiz var,' diyor.  

Bugün bilim insanları bunu etik dışı bulsa da, gelecek nesiller bu konuda daha az titiz olabilir. ABD’de şimdiden boy, zeka ve cinsiyet gibi özellikleri seçmeyi vadeden şirketler var.

Beynimiz daha küçük olacak...

New South Wales Üniversitesi’nden evrim biyoloğu Profesör Robert Brooks, insan beyninin zamanla küçülmesini beklediğini söyledi.  

Profesör Brooks’un teorisine göre, bilgisayarlar hesaplama, bilgi işleme ve sosyal yaşama dair işlevleri devraldıkça, büyük bir beyne sahip olmanın avantajı azalacak.  

Öte yandan, büyük beyinlerin anneler için enerji maliyeti ve daha büyük kafalar nedeniyle doğum sırasında oluşan riskler aynı kalacak.

Kambur sırtlar, pençeleşmiş eller...

Kambur sırtlar, pençeleşmiş eller...

Bazı araştırmalar, teknolojinin yoğun kullanımının evrimsel olmasa da insan vücudunda değişimlere yol açabileceğini öne sürüyor.  

Bunlar arasında gün boyu bilgisayara bakmaktan oluşan daha belirgin kamburluklar ya da telefon kullanımına bağlı olarak şekli bozulmuş ve aşırı gelişmiş eller yer alıyor.

Ve son olarak, uzay şartlarına daha "adapte" insanlar olma ihtimalimiz yüksek!

Ve son olarak, uzay şartlarına daha "adapte" insanlar olma ihtimalimiz yüksek!

Eğer insanlığın bir kısmı uzaya gitse, orada kalanların Dünya’dakilerden yavaş yavaş farklı bir türe dönüşmesi çok da imkânsız sayılmaz.  

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden antropolog Dr. John Hawks, MailOnline’a, “Dünya’daki insan nüfusu büyük ve oldukça çeşitli, ama uzun süreli uzay yolculukları, binlerce yıl boyunca izole yaşayan küçük grupların oluşmasına yol açabilir,” dedi.  

“Binlerce yıl süren bir yolculuğun ardından başka bir yıldız sisteminde sürdürülebilir bir insan toplumu kurmak kolay olmaz. Ama böyle bir senaryo, yeni bir türün ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın