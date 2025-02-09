Dersi Dinlemeyenlere Tıslayıp Hırlıyor: Kendini Kedi Sanan Lise Öğretmeni Dünya Gündeminde!
Dersi Dinlemeyenlere Tıslayıp Hırlıyor: Kendini Kedi Sanan Lise Öğretmeni Dünya Gündeminde!
Kaynak: https://nypost.com/2025/02/08/lifesty...
Son zamanlarda kendini farklı hayvanlarla özdeşleştiren insanların ilginç hikayeleri gündeme sıkça geliyor. Ancak bu seferki olay biraz farklı! Bir lise öğretmeni, ders sırasında kendini kedi sanarak öğrencilerine tıslayıp hırlayınca dünya basınının dikkatini çekti. Avustralya'da yaşanan olay sonrası veliler, okul yönetimiyle iletişime geçti.
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Son zamanlarda kişilik bunalımı yaşayan bazı insanların ilginç vakalarına sıkça rastlıyoruz. Kimi kendini bir hayvan sanıyor, kimi de hayvan kostümleriyle dolaşıyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde Avustralya'da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi.
Marsden State Lisesi'nde bir öğretmen kendisinin kedi olduğunu öne sürüyor. Hatta yetmiyor, kendisine "Mırmır Hanım" denmesini istiyormuş.
Ders esnasında adeta bir kedi davranarak, dersi dinlemeyenlere tıslayan ve hırlayan öğretmen, Facebook'ta paylaşılması üzerine büyük bir gündem konusu oldu.
"Sınıfta oturuyor ve ellerini yalıyor. Kesinlikle iğrenç. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor." diyen veliler, okul yönetimiyle iletişime geçti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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