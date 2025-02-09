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Yaşam
Güncel Mental Durumlarını Sadece Görsellerle Anlatarak Güldüren Kullanıcılar

Güncel Mental Durumlarını Sadece Görsellerle Anlatarak Güldüren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 17:34

Zaman zaman öyle büyük mental çöküşler yaşarız ki, anlatacak kelime bulamayız. İşte tam da böyle anlarda devreye görseller girer! Kullanıcılar, içlerindeki karmaşayı kelimeler yerine görsellerle anlatttı. Peki kim, hangi görseli kullanmış? Gelin birlikte bakalım! 😂

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Zaman zaman o kadar büyük mental çöküşler yaşarız ki, kelimeler kifayetsiz kalır. Öyle ki, mental durumumuzu anlatmak için kelimelerden daha fazlasına ihtiyaç duyarız.

Kullanıcılar da mental durumlarının görsellerle anlattı😂. Peki kim, hangi görselleri kullanmış?

Kullanıcılar da mental durumlarının görsellerle anlattı😂. Peki kim, hangi görselleri kullanmış?
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Beraber bakalım...

Beraber bakalım...
twitter.com

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Siz mental olarak nasılsınız?

Siz mental olarak nasılsınız?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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