"Maaş İsrafı, Kadro İşgali": Kamu Kurumlarındaki Memurlara Hiçbir Şekilde Ulaşamadığından Dem Vuran Kullanıcı

Zaman zaman herhangi bir kuruma gittiğinizde karşınıza upuzun bir kuyruk çıkar ve işler beklediğinizden yavaş ilerler. Bir X (Twitter) kullanıcısı da belirli saat aralıklarında kamudaki memurlara ulaşamadığını ve işlerini halledemediğini dile getirdi. Bazı memurları 'kadro işgali' ve 'maaş israfı' olarak nitelendiren kullanıcı, bu paylaşımla birbirinden farklı yorumlar aldı.

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