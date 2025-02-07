onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Maaş İsrafı, Kadro İşgali": Kamu Kurumlarındaki Memurlara Hiçbir Şekilde Ulaşamadığından Dem Vuran Kullanıcı

"Maaş İsrafı, Kadro İşgali": Kamu Kurumlarındaki Memurlara Hiçbir Şekilde Ulaşamadığından Dem Vuran Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 22:48

Zaman zaman herhangi bir kuruma gittiğinizde karşınıza upuzun bir kuyruk çıkar ve işler beklediğinizden yavaş ilerler. Bir X (Twitter) kullanıcısı da belirli saat aralıklarında kamudaki memurlara ulaşamadığını ve işlerini halledemediğini dile getirdi. Bazı memurları 'kadro işgali' ve 'maaş israfı' olarak nitelendiren kullanıcı, bu paylaşımla birbirinden farklı yorumlar aldı.

Detaylar içeriğin devamında!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belki denk gelmişsinizdir. Herhangi bir kuruma gittiğinizde önünüzde yüksek ihtimalle upuzun bir kuyruk olur.

Belki denk gelmişsinizdir. Herhangi bir kuruma gittiğinizde önünüzde yüksek ihtimalle upuzun bir kuyruk olur.

Bunun genellikle dairede çalışan sorumlu kişilerden kaynaklı olduğu düşünülür. Aslında kısmen sebebi bu denilebilir.

Bunun genellikle dairede çalışan sorumlu kişilerden kaynaklı olduğu düşünülür. Aslında kısmen sebebi bu denilebilir.

Öyle ki, bir kullanıcı da geçtiğimiz günlerde bu konuya değindi. Devlet kurumlarında işlerin pek de kolay halledilemediğini, çalışanları belirli saat aralıklarında bulamadığını öne sürdü. Bu nedenle de memurların yarısının "kadro işgali" ve "maaş israfı" olduğunu söyledi.

Öyle ki, bir kullanıcı da geçtiğimiz günlerde bu konuya değindi. Devlet kurumlarında işlerin pek de kolay halledilemediğini, çalışanları belirli saat aralıklarında bulamadığını öne sürdü. Bu nedenle de memurların yarısının "kadro işgali" ve "maaş israfı" olduğunu söyledi.
twitter.com

"Aldığınız para helal değil" diyerek şikayetini dile getiren kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü.

"Aldığınız para helal değil" diyerek şikayetini dile getiren kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü.
twitter.com

Kullanıcının şikayetine gelen yorumlardan bazıları👇

Kullanıcının şikayetine gelen yorumlardan bazıları👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın