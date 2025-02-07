"Maaş İsrafı, Kadro İşgali": Kamu Kurumlarındaki Memurlara Hiçbir Şekilde Ulaşamadığından Dem Vuran Kullanıcı
"Maaş İsrafı, Kadro İşgali": Kamu Kurumlarındaki Memurlara Hiçbir Şekilde Ulaşamadığından Dem Vuran Kullanıcı
Zaman zaman herhangi bir kuruma gittiğinizde karşınıza upuzun bir kuyruk çıkar ve işler beklediğinizden yavaş ilerler. Bir X (Twitter) kullanıcısı da belirli saat aralıklarında kamudaki memurlara ulaşamadığını ve işlerini halledemediğini dile getirdi. Bazı memurları 'kadro işgali' ve 'maaş israfı' olarak nitelendiren kullanıcı, bu paylaşımla birbirinden farklı yorumlar aldı.
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Belki denk gelmişsinizdir. Herhangi bir kuruma gittiğinizde önünüzde yüksek ihtimalle upuzun bir kuyruk olur.
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Bunun genellikle dairede çalışan sorumlu kişilerden kaynaklı olduğu düşünülür. Aslında kısmen sebebi bu denilebilir.
Öyle ki, bir kullanıcı da geçtiğimiz günlerde bu konuya değindi. Devlet kurumlarında işlerin pek de kolay halledilemediğini, çalışanları belirli saat aralıklarında bulamadığını öne sürdü. Bu nedenle de memurların yarısının "kadro işgali" ve "maaş israfı" olduğunu söyledi.
"Aldığınız para helal değil" diyerek şikayetini dile getiren kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü.
Kullanıcının şikayetine gelen yorumlardan bazıları👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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