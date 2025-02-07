onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Nişanlısı Anlamasın Diye Sahte Hesap Açarak Başka Bir Kadına Mesaj Atan Adam Pes Dedirtti!

Nişanlısı Anlamasın Diye Sahte Hesap Açarak Başka Bir Kadına Mesaj Atan Adam Pes Dedirtti!

Instagram Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 19:34

Günümüz ilişki dinamiklerinde aldatma olaylarına ne yazık ki sıkça rastlıyoruz. Aldatılmak ise birçok kişi için unutulmaz bir dönüm noktası olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, mekanda Instagram adresini isteyen bir adamın daha sonra sahte bir hesaptan mesaj attığını paylaştı. Üstelik bu yetmezmiş gibi adam, nişanlı olduğunu rahatça dile getirdi, attığı mesajlarla resmen pes dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aldatan partner mi? Allah korusun! Aldatılmak demek, belki de bazılarımız için geri dönüşü olmayan bir güven problemi demek.

Aldatan partner mi? Allah korusun! Aldatılmak demek, belki de bazılarımız için geri dönüşü olmayan bir güven problemi demek.

Öyle ya da böyle, yine de aldatan kişiler de yok değil. Hatta farklı yöntemler deneyerek bu kişiler, karşı tarafı her halükarda kandırabiliyor.

Öyle ya da böyle, yine de aldatan kişiler de yok değil. Hatta farklı yöntemler deneyerek bu kişiler, karşı tarafı her halükarda kandırabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da emsal bir örnek paylaşarak bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Mekanda Instagram hesabını isteyen adamın, akşamında sahte bir hesaptan mesaj atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Meğerse mesaj atan kişi, nişanlısı durumu anlamasın diye uğraşıyormuş!

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da emsal bir örnek paylaşarak bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Mekanda Instagram hesabını isteyen adamın, akşamında sahte bir hesaptan mesaj atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Meğerse mesaj atan kişi, nişanlısı durumu anlamasın diye uğraşıyormuş!

Bu olayı duyan kullanıcılar, tam anlamıyla bir sinir harbi yaşadı. Yorumlar gecikmedi...

Bu olayı duyan kullanıcılar, tam anlamıyla bir sinir harbi yaşadı. Yorumlar gecikmedi...

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Sizin başınıza böyle bir durum gelse ne yapardınız?

Sizin başınıza böyle bir durum gelse ne yapardınız?
twitter.com

Haydi yorumlara!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın