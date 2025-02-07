Nişanlısı Anlamasın Diye Sahte Hesap Açarak Başka Bir Kadına Mesaj Atan Adam Pes Dedirtti!

Günümüz ilişki dinamiklerinde aldatma olaylarına ne yazık ki sıkça rastlıyoruz. Aldatılmak ise birçok kişi için unutulmaz bir dönüm noktası olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, mekanda Instagram adresini isteyen bir adamın daha sonra sahte bir hesaptan mesaj attığını paylaştı. Üstelik bu yetmezmiş gibi adam, nişanlı olduğunu rahatça dile getirdi, attığı mesajlarla resmen pes dedirtti.