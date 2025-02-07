Nişanlısı Anlamasın Diye Sahte Hesap Açarak Başka Bir Kadına Mesaj Atan Adam Pes Dedirtti!
Nişanlısı Anlamasın Diye Sahte Hesap Açarak Başka Bir Kadına Mesaj Atan Adam Pes Dedirtti!
Günümüz ilişki dinamiklerinde aldatma olaylarına ne yazık ki sıkça rastlıyoruz. Aldatılmak ise birçok kişi için unutulmaz bir dönüm noktası olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, mekanda Instagram adresini isteyen bir adamın daha sonra sahte bir hesaptan mesaj attığını paylaştı. Üstelik bu yetmezmiş gibi adam, nişanlı olduğunu rahatça dile getirdi, attığı mesajlarla resmen pes dedirtti.
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Aldatan partner mi? Allah korusun! Aldatılmak demek, belki de bazılarımız için geri dönüşü olmayan bir güven problemi demek.
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Öyle ya da böyle, yine de aldatan kişiler de yok değil. Hatta farklı yöntemler deneyerek bu kişiler, karşı tarafı her halükarda kandırabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da emsal bir örnek paylaşarak bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Mekanda Instagram hesabını isteyen adamın, akşamında sahte bir hesaptan mesaj atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Meğerse mesaj atan kişi, nişanlısı durumu anlamasın diye uğraşıyormuş!
Bu olayı duyan kullanıcılar, tam anlamıyla bir sinir harbi yaşadı. Yorumlar gecikmedi...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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