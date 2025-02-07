Kuzeninin Sorumsuzluğu Yüzünden Aile Evinde Yaşadığı Huzursuzluğu Anlatan Kullanıcı
Kuzeninin Sorumsuzluğu Yüzünden Aile Evinde Yaşadığı Huzursuzluğu Anlatan Kullanıcı
Tıpkı ikili ilişkilerde olduğu gibi akraba ilişkilerinde de farklı dinamiklerle karşılaşmak mümkün. Bir kısmımız akrabalarıyla daha sıkı fıkıyken bir kısmımız da akrabalarını pek sevmez. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı da 32 yaşındaki kuzeniyle olan ilişki dinamiğinden bahsetti. Anlattığı bu kuzen figürü bir yerlerden tanıdık geldi.
Gelin, olayın tamamına beraber bakalım...
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 32 yaşındaki kuzeniyle olan ilişkisini anlattı.
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Ailesiyle olan ilişkisini de kötü bir şekilde etkileyen kuzenin davranışları kısa zamanda gündem oldu.
"Şımarık çocuk gibi..."
Bu kuzen figürü bir yerlerden tanıdık geldi aslında. Bu yüzden diğer kullanıcılar da yorumlarını esirgemedi.
Önce olayın devamını bi' hep beraber okuyalım.👇
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Peki diğer kullanıcılar ne demiş? İşte o yorumlardan bazıları...👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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