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Kuzeninin Sorumsuzluğu Yüzünden Aile Evinde Yaşadığı Huzursuzluğu Anlatan Kullanıcı

Kuzeninin Sorumsuzluğu Yüzünden Aile Evinde Yaşadığı Huzursuzluğu Anlatan Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 18:45

Tıpkı ikili ilişkilerde olduğu gibi akraba ilişkilerinde de farklı dinamiklerle karşılaşmak mümkün. Bir kısmımız akrabalarıyla daha sıkı fıkıyken bir kısmımız da akrabalarını pek sevmez. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı da 32 yaşındaki kuzeniyle olan ilişki dinamiğinden bahsetti. Anlattığı bu kuzen figürü bir yerlerden tanıdık geldi.

Gelin, olayın tamamına beraber bakalım...

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 32 yaşındaki kuzeniyle olan ilişkisini anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 32 yaşındaki kuzeniyle olan ilişkisini anlattı.
twitter.com

Ailesiyle olan ilişkisini de kötü bir şekilde etkileyen kuzenin davranışları kısa zamanda gündem oldu.

Ailesiyle olan ilişkisini de kötü bir şekilde etkileyen kuzenin davranışları kısa zamanda gündem oldu.
twitter.com

"Şımarık çocuk gibi..."

"Şımarık çocuk gibi..."
twitter.com

Bu kuzen figürü bir yerlerden tanıdık geldi aslında. Bu yüzden diğer kullanıcılar da yorumlarını esirgemedi.

Bu kuzen figürü bir yerlerden tanıdık geldi aslında. Bu yüzden diğer kullanıcılar da yorumlarını esirgemedi.
twitter.com

Önce olayın devamını bi' hep beraber okuyalım.👇

Önce olayın devamını bi' hep beraber okuyalım.👇
twitter.com
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Peki diğer kullanıcılar ne demiş? İşte o yorumlardan bazıları...👇

Peki diğer kullanıcılar ne demiş? İşte o yorumlardan bazıları...👇
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Siz neler düşünüyorsunuz?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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