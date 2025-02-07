Kuzeninin Sorumsuzluğu Yüzünden Aile Evinde Yaşadığı Huzursuzluğu Anlatan Kullanıcı

Tıpkı ikili ilişkilerde olduğu gibi akraba ilişkilerinde de farklı dinamiklerle karşılaşmak mümkün. Bir kısmımız akrabalarıyla daha sıkı fıkıyken bir kısmımız da akrabalarını pek sevmez. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı da 32 yaşındaki kuzeniyle olan ilişki dinamiğinden bahsetti. Anlattığı bu kuzen figürü bir yerlerden tanıdık geldi.

Gelin, olayın tamamına beraber bakalım...