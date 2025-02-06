Aralarındaki Yaş Farkı Yüzünden Ailelerini Karşılarına Alan Çiftin Şaşırtan Açıklamaları

Yaş farkı günümüzde de en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Gabbie ve Anthony çiftinin ilişkisi de bunu doğrulayan nitelikte. Aralarında tam 32 yaş fark olsa da bu durum onların ilişkisine asla engel olmamış. Dört yıl önce tanıştıklarında aileler başta bu duruma çok karşı çıkmış, hatta Gabbie’yi ayrılması için ikna etmeye bile çalışmışlar. Fakat çift, 'Bana mısın?' dememiş.

Gelin, o ilginç hikayeye hep beraber bakalım...