Aralarındaki Yaş Farkı Yüzünden Ailelerini Karşılarına Alan Çiftin Şaşırtan Açıklamaları
Aralarındaki Yaş Farkı Yüzünden Ailelerini Karşılarına Alan Çiftin Şaşırtan Açıklamaları
Yaş farkı günümüzde de en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Gabbie ve Anthony çiftinin ilişkisi de bunu doğrulayan nitelikte. Aralarında tam 32 yaş fark olsa da bu durum onların ilişkisine asla engel olmamış. Dört yıl önce tanıştıklarında aileler başta bu duruma çok karşı çıkmış, hatta Gabbie’yi ayrılması için ikna etmeye bile çalışmışlar. Fakat çift, 'Bana mısın?' dememiş.
Gelin, o ilginç hikayeye hep beraber bakalım...
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İlişkilerde yaş farkı zaman zaman büyük tartışma konusu olmuştur. Sizler de takdir edersiniz ki, bir kısım "Aşkın yaşı yok" derken bir kısım da akranlarıyla birlikte olmayı tercih ediyor.
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Tabi bu tarz durumlarda aileler de araya giriyor işler sarpa sarıyor.
Gabby ve Antony çifti de tam olarak böyle bir ilişki dinamiğine sahip. Aralarında 32 yaş farkı olan çiftin aileleri, bu ilişkiden pek de memnun değiller.
Geçen sene 23 yaşındaki kız arkadaşına evlenme teklifi eden 55 yaşındaki Anthony, "Eşimin ailesi çok karşılar" diyor.
Hatta Gabriel'in ailesi, kocasını terk etmesi halinde kendisine bir daire almayı bile teklif etmiş. Fakat Gabriel pek de oralı olmamış.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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