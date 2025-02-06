Astrolog Açıkladı: Şans Oyunları İçin En Doğru Gün ve Zaman Dilimi Hangisi?
Astrolog Açıkladı: Şans Oyunları İçin En Doğru Gün ve Zaman Dilimi Hangisi?
Kaynak: https://nypost.com/2025/02/04/astrolo...
Astrologlara göre şans oyunlarında başarı, sadece şansa değil, aynı zamanda doğru zamanlamaya da bağlı. Peki, piyango bileti alırken hangi gün ve saat diliminde şansınızı denemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Uzman astrologların yaptığı açıklamalar, şans oyunlarını oynarken dikkate almanız gereken önemli zaman dilimlerini ortaya koydu. Peki şans oyunları için en şanslı gün ve saat dilimi hangisi?
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Medyanın tanınan medyum astrologlarından Inbaal Honigman, yeni yılda piyango oynamak için en uygun tarihleri açıkladı.
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Perşembe, İngilizcesi ile "Thursday" adını İskandinav mitolojisindeki gök gürültüsü tanrısı Thor’dan alıyor. Thor, Roma’daki Jüpiter’le yani Yunan mitolojisindeki Zeus’la aynı karakter.
Astrolojide Jüpiter, Yay burcunun yönetici gezegeni, eskiden de Balık burcunu yönetiyordu. Şans, macera, büyüme ve bolca iyimserlikle anılıyor. Yani Perşembe, tam da piyango oynayıp şansınızı denemenin zamanı diyebiliriz.
"Perşembe, piyango bileti almak için en şanslı gün. İsmi ve enerjisi Thor ve Jüpiter’in gücünü taşıyor," diyor Honigman.
"Bir diğer şanslı gün de Pazar. Çünkü Pazar günü Güneş’in yönetiminde. Bu yüzden şans, başarı, pozitiflik ve bollukla ilişkilendiriliyor," diyor Honigman.
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Şansınızı ikiye katlamak istiyorsanız, Honigman bileti gün doğumunda almayı öneriyor.
Fakat bu şanslılık durumu pazar ve cumartesi günleri için geçerli değil. Bu günlerde biraz daha şansınızın düşük olabileceğini belirtiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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