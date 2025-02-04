Balinalar Gerçekten Şarkı Söyler mi? Balinaların Su Altına Çıkardığı Seslerin Arkasındaki Bilimsel Gerçek!

Balinaların şarkı söylediği bilgisini belki bir yerlerden duymuşsunuzdur. Peki, bu seslerin gerçekten şarkı söylemekle bir ilgisi var mı? Cevap evet olsa da bu sesler, bildiğimiz müzikten çok daha fazlası. Su altında yankılanan melodik tonların ardında ne yatıyor? Bu seslerin bilimsel gerçekleri neler?

Hepsine ışık tuttuk!