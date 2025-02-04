Ariana Grande Röportajlarda Sesinin Doğal Olmadığını İddia Edenlere Son Noktayı Koydu

Güçlü vokaliyle tanıdığımız Ariana Grande, röportajlarda sıkça karşılaştığı “Bu senin doğal sesin değil” eleştirilerine son noktayı koydu. Ünlü şarkıcı, sesini nasıl kullandığını ve bunun tamamen doğal bir şey olduğunu açıklayarak, bu iddialara yanıt verdi.

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