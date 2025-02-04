Ariana Grande Röportajlarda Sesinin Doğal Olmadığını İddia Edenlere Son Noktayı Koydu
Ariana Grande Röportajlarda Sesinin Doğal Olmadığını İddia Edenlere Son Noktayı Koydu
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/larryfitzmau...
Güçlü vokaliyle tanıdığımız Ariana Grande, röportajlarda sıkça karşılaştığı “Bu senin doğal sesin değil” eleştirilerine son noktayı koydu. Ünlü şarkıcı, sesini nasıl kullandığını ve bunun tamamen doğal bir şey olduğunu açıklayarak, bu iddialara yanıt verdi.
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Ariana Grande sanat camiasının en çok bilinen yüzlerinden bir tanesi. Hem güçlü vokali hem de oyunculuk yeteneğiyle akıllara kazınmış bir isim.
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Wicked (2024) filmiyle de sıkça adını duyduğumuz Grande, o dönemler verdiği kilolarla dikkat çekmiş ve akıllarda soru işareti bırakmıştı.
Başarılı şarkıcı son dönemlerde sesiyle alakalı geri dönütler de alıyor. Genellikle şarkılarını yüksek notadan söyleyen Grande, birçok kişi tarafından doğal sesini kullanmamakla yaftalanıyor.
Ariana Grande de bu eleştirileri duymuş olacak ki, geçtiğimiz günlerde bu konuya açıklık getirdi. Ama isterseniz, unutanlar için Ariana Grande'nin sesini bi' hatırlayalım:
“Çok komik, çünkü bunu milyonlarca kez anlattım ama insanlar hâlâ ‘Gerçek sesin nerede?’ diye soruyor,” dedi SmartLess podcast'ine katıldığı son yayında.
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Röportajlarında da sesinin "doğal çıkmadığını" iddia edenlere Ariana, yoğun bir basın günü ya da şarkı söylemesi gerektiğinde sesini bilerek “biraz daha ince ayarladığını” söyledi.
“Sesimi korumak için vokal tonumu değiştiriyorum,” diye açıkladı. Bu yöntemi “sesi sağlıklı tutmanın bir yolu” olarak tanımlayarak, “Aslında sesini birazcık daha tizleştirmekten ibaret. Bu, vokalistler için gayet normal bir şey,” dedi.
“Ama insanlar, ‘Bu onun doğal sesi değil,’ diyor. Ben de, ‘Aslında doğal, sadece biraz daha tiz. Hepsi tamamen doğal,’ diyorum,” dedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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