Astrolog Açıkladı: Şubat Ayında Aşk Anlamında En Şanslı ve En Şanssız Burçlar
Astrolog Açıkladı: Şubat Ayında Aşk Anlamında En Şanslı ve En Şanssız Burçlar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/as...
Şubat ayı, romantizmin zirveye ulaşabileceği bir dönem olabilir. Ancak astrologlara göre, bazı burçlar için bu ay aşk konusunda adeta bir altın çağ başlarken, diğerleri zorlu bir yolculuğa çıkacak!. Trusted Psychics'ten astrolog Joanne Jones, hangi burçların romantizme bir adım daha yaklaşacağını ve kimlerin aşkta hayal kırıklığı yaşayabileceğini açıkladı. İşte, Şubat ayında aşk hayatı en parlak ve en karanlık olacak burçlar...
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Zaman zaman aşk hayatımızda bir hareketlilik istiyoruz elbette. Astrologlar da bazı burçların aşk hayatı hakkında bilgiler veriyor.
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Trusted Psychics'ten astrolog Joanne Jones, bazı burçların bu Şubat ayında romantik anlamda mutluluğa yaklaşırken, diğerlerinin aşk hayatlarında birkaç astrolojik engelle karşılaşabileceğini belirtiyor.
Astroloğa göre, Boğa, Yengeç ve Balık burçları, romantizm konusunda şanslı olan burçlar arasında yer alıyor.
Astrolog, yıldızların aşıklar için her zaman yanlarında olmayacağını belirtti; bu ay her burç aşk konusunda şanslı olmayabilir. İkizler, Başak ve Yay burçlarının aşk hayatlarında bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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