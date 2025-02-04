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Masum Görünüp Etrafına Uçsuz Bucaksız Tehlike Saçma Potansiyeline Sahip Burçlar

Masum Görünüp Etrafına Uçsuz Bucaksız Tehlike Saçma Potansiyeline Sahip Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 18:46

Tehlike her şekle girebilir. Bazen en tatlı ve zararsız görünen insanlar bile en tehlikeli burçların temsilcisi olabilir! Hepimizin içindeki ışık kadar karanlık bir taraf da var. Peki en tehlikeli burçlar hangileri? Sizler için sıraladık!

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Kova Burcu

Kova Burcu

Özgürlüklerine düşkünlüğüyle bilinen Kovalar, ilk bakışta zararsız gelebilir. Fakat bir gün istemeden Kova'ya yanlış yaparsınız ortadan sessizce çekilip sizi sarsacak bir hamle yapar. Öyle cümleler kurar ki, kalbiniz adeta yerinden oynar!

Boğa Burcu

Huzur ve keyif Boğaların dünyasının merkezidir. Rahatlarına karışmazsanız problem yok. Ama sabırlarını taşırırsanız, karşınızda sakinliği kalmamış bir fırtına bulabilirsiniz.

Balık Burcu

Balıklar genel olarak çekici karakterlerdir. Ama o hayal dünyasına fazla dokunursanız, olaylar değişir. Bir bakmışsınız ortalıkta Hulk gibi öfkeli bir Balık var!

Yengeç Burcu

Yengeçler sevgi dolu, şefkatlidir; sizi sarar sarmalar. Ama duygularını hafife alırsanız işler değişir. Sürekli konuşur, hislerini paylaşır ve sizden destek beklerler. Onları anlamazsanız, evrendeki bütün dramı üzerinize salabilirler.

Oğlak Burcu

Oğlakların gözü hep zirvede! Başarı için durmadan çalışırlar. Ama bazen bu hırs onları yalnızlaştırır. Yanlarına bakmayı unutur, yarışın içinde kaybolurlar. Durmazlarsa, başarı takıntısı onları soğuk ve mesafeli biri haline getirebilir.

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İkizler Burcu

İkizler Burcu

İkizler burcun bukalemunu gibidir. Ortama ayak uydururlar ama iş kötüye giderse ne olduğunu anlamadan sizi ters köşe yapabilirler.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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