Masum Görünüp Etrafına Uçsuz Bucaksız Tehlike Saçma Potansiyeline Sahip Burçlar
Masum Görünüp Etrafına Uçsuz Bucaksız Tehlike Saçma Potansiyeline Sahip Burçlar
Tehlike her şekle girebilir. Bazen en tatlı ve zararsız görünen insanlar bile en tehlikeli burçların temsilcisi olabilir! Hepimizin içindeki ışık kadar karanlık bir taraf da var. Peki en tehlikeli burçlar hangileri? Sizler için sıraladık!
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Kova Burcu
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Boğa Burcu
Balık Burcu
Yengeç Burcu
Oğlak Burcu
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İkizler Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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