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Penguenler Aslında Sadık Değilmiş: Yapılan Bir Araştırma, Penguenlerin "Boşanma" Oranlarını Ortaya Çıkardı

Penguenler Aslında Sadık Değilmiş: Yapılan Bir Araştırma, Penguenlerin "Boşanma" Oranlarını Ortaya Çıkardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 11:45

Penguenleri hayat boyu aynı eşle kalan, sadık canlılar olarak görmeye alışkınız. Ancak Avustralya'daki bir araştırma, bu romantik algının pek de gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Phillip Adası’nda yaşayan Küçük Penguenler (Eudyptula minor) üzerine yapılan çalışmaya göre, bu türdeki 'boşanma' oranı insanlara kıyasla çok daha yüksek. Üstelik, başarısız geçen bir üreme sezonunun ardından eş değiştirmek oldukça yaygın. Peki, penguenlerin aşk hayatı gerçekten nasıl işliyor? Sadakatleri tamamen bir efsane mi?

Kaynak: https://www.science.com/shock-discove...
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Penguenlerin ölene kadar eşine sadık kaldığı yanılgısını biliyorsunuzdur. Genelde penguen denilince akıllara bu bilgi gelir.

Penguenlerin ölene kadar eşine sadık kaldığı yanılgısını biliyorsunuzdur. Genelde penguen denilince akıllara bu bilgi gelir.

Peki gerçekten öyle mi? Avustralya’daki bir araştırma, bu penguenlerin aslında romantik ilişkiler konusunda pek de "sadık" olmadığını ortaya koydu.

Peki gerçekten öyle mi? Avustralya’daki bir araştırma, bu penguenlerin aslında romantik ilişkiler konusunda pek de "sadık" olmadığını ortaya koydu.

Phillip Adası'nda yaşayan Eudyptula minor yani Küçük Penguenler üzerine yapılan bir çalışmaya göre, bu türdeki 'boşanma' oranı insanlarınkinden katbekat yüksek.

Phillip Adası'nda yaşayan Eudyptula minor yani Küçük Penguenler üzerine yapılan bir çalışmaya göre, bu türdeki 'boşanma' oranı insanlarınkinden katbekat yüksek.

Monash Üniversitesi'nden bilim insanları, 12 üreme sezonu boyunca neredeyse 1000 penguen çiftini takip etti ve 250 civarında 'ayrılık' tespit etti. Bu da her yıl ortalama 21 ilişkinin sona erdiği anlamına geliyor. Küçük Penguenlerde boşanma oranı yüzde 50'lere kadar çıkabilirken, ABD'deki yıllık insan boşanma oranı bunun yaklaşık 10 kat daha düşük.

Penguenlerde Ayrılığın Sebebi Ne?

Penguenlerde Ayrılığın Sebebi Ne?

Uzmanlara göre, penguenlerin partner değiştirip değiştirmeyeceği büyük ölçüde yavrularına bağlı. Monash Üniversitesi’nden ekofizyolog Richard Reina, konuya şöyle açıklık getiriyor:

'İşler yolunda gittiğinde genellikle aynı partnerle devam ediyorlar ama arka planda küçük kaçamaklar yaşanmıyor değil. Ancak, başarısız geçen bir üreme sezonunun ardından, bir sonraki yıl üreme şanslarını artırmak için yeni bir eş bulmayı tercih edebiliyorlar.'

Kısacası, penguenler için sadakat bir tercihten çok, üreme başarısıyla ilgili bir strateji.

Sadakat, Türden Türe Değişiyor

Sadakat, Türden Türe Değişiyor

Küçük Penguenler, sadakat konusunda hayal kırıklığına uğratan tek tür değil. Çoğu penguen, üreme sezonunda önceki yılki partneriyle yeniden eşleşse de bu bağ ömür boyu sürmeyebiliyor.

Örneğin, İmparator Penguenlerde (Aptenodytes forsteri) yalnızca yüzde 15’lik bir sadakat oranı tespit edilirken, diğer bazı türlerde bu oran yüzde 90’a kadar çıkabiliyor. Üstelik İmparator Penguenler ve Adélie Penguenleri sık sık 'ekstra ilişkiler' yaşayarak, üreme sezonunda bile cinsel monogamiye bağlı kalmadıklarını gösteriyorlar.

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İklim Değişikliği, Penguenlerin Aşk Hayatını da Etkiliyor

İklim Değişikliği, Penguenlerin Aşk Hayatını da Etkiliyor

Araştırmalar, iklim değişikliğinin de penguenlerin çiftleşme dinamiklerini değiştirdiğini gösteriyor. Küçük Penguenlerin üreme sezonu artık daha erken başlıyor ve bu da daha fazla 'kaçamağa' sebep oluyor. Monash Üniversitesi’nden deniz bilimci André Chiaradia’ya göre, üreme sezonunun uzaması penguenlere daha fazla partner değiştirme fırsatı sunuyor:

'Sezonu erken bitiren penguenler, bir gecede dört-beş partnerle birden eşleşebiliyorlar.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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