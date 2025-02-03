Penguenler Aslında Sadık Değilmiş: Yapılan Bir Araştırma, Penguenlerin "Boşanma" Oranlarını Ortaya Çıkardı

Uzmanlara göre, penguenlerin partner değiştirip değiştirmeyeceği büyük ölçüde yavrularına bağlı. Monash Üniversitesi’nden ekofizyolog Richard Reina, konuya şöyle açıklık getiriyor:

'İşler yolunda gittiğinde genellikle aynı partnerle devam ediyorlar ama arka planda küçük kaçamaklar yaşanmıyor değil. Ancak, başarısız geçen bir üreme sezonunun ardından, bir sonraki yıl üreme şanslarını artırmak için yeni bir eş bulmayı tercih edebiliyorlar.'

Kısacası, penguenler için sadakat bir tercihten çok, üreme başarısıyla ilgili bir strateji.