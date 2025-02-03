Penguenler Aslında Sadık Değilmiş: Yapılan Bir Araştırma, Penguenlerin "Boşanma" Oranlarını Ortaya Çıkardı
Penguenler Aslında Sadık Değilmiş: Yapılan Bir Araştırma, Penguenlerin "Boşanma" Oranlarını Ortaya Çıkardı
Kaynak: https://www.science.com/shock-discove...
Penguenleri hayat boyu aynı eşle kalan, sadık canlılar olarak görmeye alışkınız. Ancak Avustralya'daki bir araştırma, bu romantik algının pek de gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Phillip Adası’nda yaşayan Küçük Penguenler (Eudyptula minor) üzerine yapılan çalışmaya göre, bu türdeki 'boşanma' oranı insanlara kıyasla çok daha yüksek. Üstelik, başarısız geçen bir üreme sezonunun ardından eş değiştirmek oldukça yaygın. Peki, penguenlerin aşk hayatı gerçekten nasıl işliyor? Sadakatleri tamamen bir efsane mi?
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Penguenlerin ölene kadar eşine sadık kaldığı yanılgısını biliyorsunuzdur. Genelde penguen denilince akıllara bu bilgi gelir.
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Peki gerçekten öyle mi? Avustralya’daki bir araştırma, bu penguenlerin aslında romantik ilişkiler konusunda pek de "sadık" olmadığını ortaya koydu.
Phillip Adası'nda yaşayan Eudyptula minor yani Küçük Penguenler üzerine yapılan bir çalışmaya göre, bu türdeki 'boşanma' oranı insanlarınkinden katbekat yüksek.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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