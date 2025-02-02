Ünlü Astrolog Açıkladı: 12 Şubat Aslan Dolunayı'nda Ne Olacak? Etkisini 4 Şubat'tan İtibaren Göreceğiz!

12 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay, yine Uranüs’le kare açı yapacak. Yani, “yok artık” dediğimiz ne varsa, gerçekleşebilir! Astrolog ve yazar Aygül Aydın’ın dediğine göre, bu etkileri 4 Şubat’tan itibaren hissetmeye başlayacağız. Bakalım, bu dolunay neler getirecek!

İşte detaylar...