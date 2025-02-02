Ünlü Astrolog Açıkladı: 12 Şubat Aslan Dolunayı'nda Ne Olacak? Etkisini 4 Şubat'tan İtibaren Göreceğiz!
Ünlü Astrolog Açıkladı: 12 Şubat Aslan Dolunayı'nda Ne Olacak? Etkisini 4 Şubat'tan İtibaren Göreceğiz!
12 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay, yine Uranüs’le kare açı yapacak. Yani, “yok artık” dediğimiz ne varsa, gerçekleşebilir! Astrolog ve yazar Aygül Aydın’ın dediğine göre, bu etkileri 4 Şubat’tan itibaren hissetmeye başlayacağız. Bakalım, bu dolunay neler getirecek!
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2025 yılının başından beri farklı astrolojik olaylarla karşılaşıyoruz.
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Bu olaylardan bazı kişiler daha fazla etkileniyor. Peki sıradaki astroloji olayı hangisi?
12 Şubat Aslan Dolunayı. Köşe yazılarıyla ve astroloji öngörüleriyle bildiğimiz Aygül Aydın, bu yeni süreçte ne olacağını paylaştı.
"12 Şubat Aslan dolunayı ve yine Uranüs kareli. Hiçbir duruma olmaz demeyin"
"Her an her şey olabilir. Etkisi içine 4 Şubat'tan itibaren giriyoruz."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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