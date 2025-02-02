Sadece 6 Ayda Bir Temizleniyormuş: Kabin Memuru Uçağın En "Pis" Yerini Açıkladı

Gün boyunca, özellikle de uçuşlar arasında sıkışık bir zaman dilimi olduğunda, personel doğal olarak daha kolay fark edilebilen sorunlara, örneğin çöplere odaklanıyor.

'Temel ama daha kapsamlı bir kabin temizliği genellikle gece yapılır ya da daha fazla boş zaman olduğunda. Bu işlem, tuvaletlerin temizlenmesi, tepsilerin silinip dezenfekte edilmesi, mutfakların ve üst rafların temizlenmesi, koltukların vs. kapsıyor,' diyor JetWash Aero uçak temizlik şirketinin müdürü Christian Rooney, CNN'e verdiği röportajda.

Ayrıca, her ay veya altı haftada bir yapılan derin iç temizlik de 'birkaç saat süren ve son derece detaylı' bir işlem olduğunu ekliyor.