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Sadece 6 Ayda Bir Temizleniyormuş: Kabin Memuru Uçağın En "Pis" Yerini Açıkladı

Sadece 6 Ayda Bir Temizleniyormuş: Kabin Memuru Uçağın En "Pis" Yerini Açıkladı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 23:00

Uçakla seyahat ederken genellikle rahatımıza odaklansak da kabin memurları uçağın en 'pis' yerlerine dikkat çekiyor. Çoğumuz, temiz olduğunu düşündüğümüz yerlerin aslında o kadar da hijyenik olmadığını fark etmeyebiliyoruz. Özellikle uçuş sırasında bakteri birikimi olabilecek alanlar var. Kabin memurları, bu bölgelerin zamanla kirlenebileceğini söylüyor. Peki dikkat etmemiz gereken yerler hangileri?

Tek tek açıkladık.

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Bazı uçak seyahatlerinde fark etmişsinizdir: Bazı kısımlar gerçekten hiç de hijyenik gözükmüyor.

Bu durum firmadan firmaya değişiyor tabii. Fakat eski bir uçuş görevlisi, uçağın en hijyenik olmayan yerini açıkladı.

Bu durum firmadan firmaya değişiyor tabii. Fakat eski bir uçuş görevlisi, uçağın en hijyenik olmayan yerini açıkladı.

"Yolcuların pek akıl etmediği bir konu da üst raflardır, çünkü nadiren temizlenirler. Ceketlerinizi ya da eşyalarınızı buraya koyarsanız, bunu göz önünde bulundurmakta fayda var."

"Yolcuların pek akıl etmediği bir konu da üst raflardır, çünkü nadiren temizlenirler. Ceketlerinizi ya da eşyalarınızı buraya koyarsanız, bunu göz önünde bulundurmakta fayda var."

Eşyalarınızı önünüzdeki koltuğun arkadaki cebine koymanın daha iyi olacağını düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün.

Eşyalarınızı önünüzdeki koltuğun arkadaki cebine koymanın daha iyi olacağını düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün.

Çünkü bazı hostesler, bu ceplerin asla temizlenmediğini belirtiyor. Yani, üst raflar kadar, bu alanı da dikkate almakta fayda var.

"Yolculara her zaman, uçağa binerken alanınızı ekstra bir temizlik yapmak için ıslak mendil götürmelerini tavsiye ederim."

"Yolculara her zaman, uçağa binerken alanınızı ekstra bir temizlik yapmak için ıslak mendil götürmelerini tavsiye ederim."
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Peki uçakta temizlik mevzusu nasıl işliyor?

Peki uçakta temizlik mevzusu nasıl işliyor?

Gün boyunca, özellikle de uçuşlar arasında sıkışık bir zaman dilimi olduğunda, personel doğal olarak daha kolay fark edilebilen sorunlara, örneğin çöplere odaklanıyor. 

'Temel ama daha kapsamlı bir kabin temizliği genellikle gece yapılır ya da daha fazla boş zaman olduğunda. Bu işlem, tuvaletlerin temizlenmesi, tepsilerin silinip dezenfekte edilmesi, mutfakların ve üst rafların temizlenmesi, koltukların vs. kapsıyor,' diyor JetWash Aero uçak temizlik şirketinin müdürü Christian Rooney, CNN'e verdiği röportajda. 

Ayrıca, her ay veya altı haftada bir yapılan derin iç temizlik de 'birkaç saat süren ve son derece detaylı' bir işlem olduğunu ekliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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