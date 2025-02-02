"Şirket Dediğin Böyle Olur": Çalıştığı Şirketteki Refah Seviyesini Anlatan Kadın Kıskandırdı
"Şirket Dediğin Böyle Olur": Çalıştığı Şirketteki Refah Seviyesini Anlatan Kadın Kıskandırdı
'Kurumsal olmayan şirketlerde çalışmak, çoğu çalışan için tam anlamıyla bir çileye dönüşebiliyor. Profesyonellik eksik olunca emeğin karşılığını almak da hayal oluyor. Ama geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı, çalıştığı şirketteki ortamı ve işine duyduğu saygıyı anlatarak herkesi imrendirdi. Paylaşımı görenler 'Şirket dediğin böyle olur!' demekten kendini alamadı.
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Günümüzde iş dünyası, kurumsallıktan bağımsız olarak farklı olaylara sahne olabiliyor. Özellikle konu stajyerlikse işin rengi bi' tık değişebiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, stajyerlikten tam zamanlı eleman olarak çalışmaya başladığı dönemi anlattı. İşverenlerin "emek" kavramını yeteri kadar vurgulamadığının altını çizdi.
İsterseniz o süreci gelin, hep birlikte okuyalım👇
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"İş hayatımdaki en tatlı anlardan biridir..."
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"Ezdiğiniz gençler bunlar..."
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"Kariyerinin en önemli dönüm noktalarından bir tanesi"
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"Gençleri böyle geliştirebiliriz, ezerek değil..."
İşte gelen yorumlardan bazıları👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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