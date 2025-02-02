"Şirket Dediğin Böyle Olur": Çalıştığı Şirketteki Refah Seviyesini Anlatan Kadın Kıskandırdı

'Kurumsal olmayan şirketlerde çalışmak, çoğu çalışan için tam anlamıyla bir çileye dönüşebiliyor. Profesyonellik eksik olunca emeğin karşılığını almak da hayal oluyor. Ama geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı, çalıştığı şirketteki ortamı ve işine duyduğu saygıyı anlatarak herkesi imrendirdi. Paylaşımı görenler 'Şirket dediğin böyle olur!' demekten kendini alamadı.