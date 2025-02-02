Fiyatları Neredeyse Aynı! İtalya'da Bir Şato mu, İstanbul'da Bir Rezidans mı?

Son zamanlarda emlak fiyatları öyle bir hal aldı ki, aynı parayla hem Türkiye’de hem de yurtdışında bambaşka dünyalar kurmak mümkün. 2,5 milyon Euro (yaklaşık 93 milyon TL) gibi bir bütçeniz olsa, İstanbul’da bir rezidans mı alırsınız, yoksa İtalya’da tarihi bir şato mu? Kira geliri olarak baktığımızda ise Sarıyer ve İtalya arasında makas pek de açık değil.

İsterseniz detaylara hep birlikte bakalım...

Kaynak: Ekonomim