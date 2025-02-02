onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Fiyatları Neredeyse Aynı! İtalya'da Bir Şato mu, İstanbul'da Bir Rezidans mı?

Fiyatları Neredeyse Aynı! İtalya'da Bir Şato mu, İstanbul'da Bir Rezidans mı?

kira
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 17:27

Son zamanlarda emlak fiyatları öyle bir hal aldı ki, aynı parayla hem Türkiye’de hem de yurtdışında bambaşka dünyalar kurmak mümkün. 2,5 milyon Euro (yaklaşık 93 milyon TL) gibi bir bütçeniz olsa, İstanbul’da bir rezidans mı alırsınız, yoksa İtalya’da tarihi bir şato mu? Kira geliri olarak baktığımızda ise Sarıyer ve İtalya arasında makas pek de açık değil.

İsterseniz detaylara hep birlikte bakalım...

Kaynak: Ekonomim

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanlarda artan enflasyon sebebiyle hem gıdada hem de konut alımlarında vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor.

Son zamanlarda artan enflasyon sebebiyle hem gıdada hem de konut alımlarında vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor.

İstanbul'daki konut kiraları şöyle dursun, satılık dairelerin fiyatları da tam anlamıyla uçmuş durumda.

İstanbul'daki konut kiraları şöyle dursun, satılık dairelerin fiyatları da tam anlamıyla uçmuş durumda.

Ekonomim'den Özder Şeyda Uyanık'ın haberine göre, Türkiye'deki bazı ev fiyatları İtalya'daki şatoların fiyatlarıyla yarışacak cinsten.

Ekonomim'den Özder Şeyda Uyanık'ın haberine göre, Türkiye'deki bazı ev fiyatları İtalya'daki şatoların fiyatlarıyla yarışacak cinsten.

Not: Görsel temsilidir.

1367 yılında inşa edilmiş, İtalya'daki UNESCO korumasındaki bir şarap bölgesinde yer alan bu 9 yatak odalı kraliyet şatosu, geçmişte Kraliçe Cristina'ya ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor.

1367 yılında inşa edilmiş, İtalya'daki UNESCO korumasındaki bir şarap bölgesinde yer alan bu 9 yatak odalı kraliyet şatosu, geçmişte Kraliçe Cristina'ya ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor.

Tarihi ve görkemiyle öne çıkan bu mülkün satış fiyatı ise 2,5 milyon Euro (yaklaşık 2,59 milyon dolar) yani 93 milyon Türk Lirası.

Aynı birim fiyata, yani 2 buçuk milyon TL bandına bakıldığında ise köşk, konak ve çiftlik gibi özel mülkler bulunurken, aynı bütçeyle Marmaris veya Bodrum'da 140 metrekarelik bir villa ya da rezidans dairesi almak da mümkün.

Aynı birim fiyata, yani 2 buçuk milyon TL bandına bakıldığında ise köşk, konak ve çiftlik gibi özel mülkler bulunurken, aynı bütçeyle Marmaris veya Bodrum'da 140 metrekarelik bir villa ya da rezidans dairesi almak da mümkün.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Como Gölü manzarasına sahip, 3 odalı ve özel havuzlu bu dağ evi 315 bin Euro (yaklaşık 330 bin dolar) yani 11 milyon 724 bin TL'ye satışa sunulmuş durumda. Ayrıca, yıllık 30 bin Euro kira geliri sağladığı belirtilirken, bu miktar yaklaşık 1 milyon 116 bin TL’ye, aylık ise 93 bin TL’ye denk geliyor.

Como Gölü manzarasına sahip, 3 odalı ve özel havuzlu bu dağ evi 315 bin Euro (yaklaşık 330 bin dolar) yani 11 milyon 724 bin TL'ye satışa sunulmuş durumda. Ayrıca, yıllık 30 bin Euro kira geliri sağladığı belirtilirken, bu miktar yaklaşık 1 milyon 116 bin TL’ye, aylık ise 93 bin TL’ye denk geliyor.

Batman’da geniş bir 6+1 villa, İstanbul Maltepe’de 4+1 bir apartman dairesi, Sarıyer’de daha kompakt bir 1+1 daire, Antalya’da site içinde ancak deniz manzarasız bir 3+1 veya Diyarbakır’da bahçeli ve iş yeri olarak da değerlendirilebilecek 9+1 bir villa alternatifler arasında yer alıyor.

Batman’da geniş bir 6+1 villa, İstanbul Maltepe’de 4+1 bir apartman dairesi, Sarıyer’de daha kompakt bir 1+1 daire, Antalya’da site içinde ancak deniz manzarasız bir 3+1 veya Diyarbakır’da bahçeli ve iş yeri olarak da değerlendirilebilecek 9+1 bir villa alternatifler arasında yer alıyor.

Kiralara bakıldığında ise, İstanbul Maltepe’de benzer dairelerin en yüksek kira bedeli 80 bin TL’ye kadar çıkarken, ortalama kira seviyesinin 33 bin TL civarında olduğu gözlemleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın