Sherlock İşine Bak: Kocası Tarafından Aldatıldığını Evdeki Eşyaların Renginin Değişmesiyle Fark Eden Kadın
Sherlock İşine Bak: Kocası Tarafından Aldatıldığını Evdeki Eşyaların Renginin Değişmesiyle Fark Eden Kadın
Kaynak: https://nypost.com/2025/01/30/lifesty...
Aldatılmak uzun süren ilişkilerde güveni son derece sarsan durumlardan bir tanesi. Peki en son aldatıldığınızı nasıl öğrenmiştiniz? Bir kadın, kocasının kendisini aldatıldığını ilginç bir tesadüfle öğrendi. Evdeki eşyaların renginin değiştiğini fark eden kadın sonunda ilginç bir gerçekle karşılaştı. Kadının stalk yeteneğini görenler ise 'Sherlock işine bak' dedi.
İşte detaylar...
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Aldatılmak belki ikili ilişkilerde bizi yaralayan en üzücü durumlardan bir tanesi. Üstüne üstlük uzun süreli bir ilişkiyse ilerleyen dönemlerde güven problemleri yaşamanız sona derece olası.
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Peki aldatıldığınızı en son ne zaman ve ne şekilde öğrenmiştiniz? Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının kendisini aldattığını ilginç bir tesadüfle öğrendi.
Kadın ilk başlarda evdeki eşyaların, hatta kedilerin bile yeşile döndüğünü fark ediyor. Sonrasında evdeki eşyaları kontrol etmeye başlıyor. Kedilerin dışarı çıkabilmiş olmasından bile şüpheleniyor ilk başlarda.
Evdeki hiçbir eşyanın yeşil olmadığını fark ediyor. Hatta kedileri takip ediyor, onları veterinere bile götürüyor. Ama nafile!
Bu durumu anlattığı sosyal medya platformu Reddit'te ise bir kullanıcı, bunun kalitesi bir kıyafetten kaynaklanabileceğini belirtiyor.
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Ve işte o an! Kadın, duvarlardan kedilere kadar yeşil renk bulaştıran o eşyanın Old Navy bir kot pantolon olduğunu anlıyor.
Ne kocasının ne de kendisinin böyle bir pantolonu olmadığını fark eden kadın, aldatıldığını anlıyor. Kalitesiz bir pantolon olduğu için de rutubetten ya da herhangi bir nedenden dolayı renk bırakabiliyormuş.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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