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"Mucizelerle Gel" Denilen Şubat'ın Ne Kadar Umrunda Olduğumuzu Gösteren Trajikomik Cevaplar

"Mucizelerle Gel" Denilen Şubat'ın Ne Kadar Umrunda Olduğumuzu Gösteren Trajikomik Cevaplar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.01.2025 - 19:53

Ocak ayı gerçekten bitmek bilmedi, hepimizi tam anlamıyla süründürdü desek abartmayız. Özellikle soğuklarla boğuştuğumuz Ocak ayı sonrasında Şubat geldi çattı! 

Şubat ayını 'Mucizelerle Gel' diyerek karşılayan bir kullanıcının paylaşımına ise birbirinden komik cevaplar geldi. Şubat ayı bizi de görecek mi?👇🏻

Gelin, beraber bakalım...

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Ocak ayı bitmek bilmedi. Nihayet Şubat ayına ulaşabildik. Birçok kişinin Şubat'tan beklentisi de epey yüksek.

Her şey bu gönderiyle başladı...

Her şey bu gönderiyle başladı...
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Diğer kullanıcılar da Şubat ayının nasıl geleceğini böyle anlattı👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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