Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Hepimiz biliyoruz ki Instagram, anılarımızı paylaşmak için sıkça kullandığımız bir platform. Ancak bazı kullanıcılar, fotoğraflarına ufak dokunuşlar yapmakla yetinmeyip işi abartarak kendilerini bambaşka biri haline getirebiliyor. Öyle ki, görenler 'Bu gerçekten aynı kişi mi?' diye düşünmeden edemiyor! Peki, photoshopun dozunu kaçırıp gerçeklik algımızla oynayan bu paylaşımlar nasıl görünüyor? Gelin, birlikte göz atalım! 👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
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2. "Arkadaşım belirli aralıklarla böyle fotoğraflar paylaşıyor. Eğer photoshop falan olduğunu söylerseniz morali bozuluyor"
3. Daha ince görünsün diye dirseğini yamultmuş...
4. Bu kadarına gerçekten gerek yoktu.
5. "Gözlerine uzun süre bakarsanız, rüyanıza giriyor"
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6. "Bazı insanlara anatomi dersi lise yıllarında verilmeli"
7. "Kabus gibi gerçekten"
8. "Bu influencer sürekli nasıl kilo verdiğiyle alakalı şeyler paylaşıyor. Ama sadece photoshop"
9. 👇
10. Toplumun güzellik standartlarına uymaya çalışırken geldiğimiz son durum.
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11. Yapay zekayla yapılmış gibi durmuyor mu?
12. Kafamızda bir sürü soru işaretine sebep oldu.
13. "Benim paylaştığım ve arkadaşımın etiketlediği"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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