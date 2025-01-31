Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Hepimiz biliyoruz ki Instagram, anılarımızı paylaşmak için sıkça kullandığımız bir platform. Ancak bazı kullanıcılar, fotoğraflarına ufak dokunuşlar yapmakla yetinmeyip işi abartarak kendilerini bambaşka biri haline getirebiliyor. Öyle ki, görenler 'Bu gerçekten aynı kişi mi?' diye düşünmeden edemiyor! Peki, photoshopun dozunu kaçırıp gerçeklik algımızla oynayan bu paylaşımlar nasıl görünüyor? Gelin, birlikte göz atalım! 👇