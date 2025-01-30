onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kendisiyle Birlikte Yaşayan Çocuklarından Kira ve Fatura İsteyen Anne Tartışma Yarattı

Kendisiyle Birlikte Yaşayan Çocuklarından Kira ve Fatura İsteyen Anne Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 14:43

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, çocuklarının artık yetişkin olduğunu, kira ve fatura ödemesi gerektiğini dile getirdi. “Eğer tatillere gidiyor, kendine lüks şeyler alıyorsa o zaman kira vermeli.' diyen kadın, sosyal medyayı ikiye böldü. İlk başlarda bunu tepki çeken bir şekilde anlatan kadın, sonrasında ise durumu en ince detayına kadar sebepleriyle anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zaman zaman aile ilişkilerinde fakrlı dinamiklerle karşılaşabilmek mümkün. Özellikle de anne ve çocuk arasında...

Zaman zaman aile ilişkilerinde fakrlı dinamiklerle karşılaşabilmek mümkün. Özellikle de anne ve çocuk arasında...

Geçtiğimiz günlerde bir kadın da, artık yetişkin olan çocuklarını belirli bir ücrete tabii tuttuğunu dile getirdiği bir video paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın da, artık yetişkin olan çocuklarını belirli bir ücrete tabii tuttuğunu dile getirdiği bir video paylaştı.

Bu anneye göre, ailesiyle yaşayan hiçbir yetişkin faturalar için katkıda bulunmaktan muaf olmamalı. Bunun sadece harcamaların daha adil olmasını sağlamakla kalmayıp, gençlerin sorumluluk almasını öğrettiğini düşünüyor.

Bu anneye göre, ailesiyle yaşayan hiçbir yetişkin faturalar için katkıda bulunmaktan muaf olmamalı. Bunun sadece harcamaların daha adil olmasını sağlamakla kalmayıp, gençlerin sorumluluk almasını öğrettiğini düşünüyor.

21 yaşındaki kızından aylık kira ve faturaların bir kısmını da isteyen kadın, çocuklarının sonsuza kadar evinde kalmasını istemiyor.

21 yaşındaki kızından aylık kira ve faturaların bir kısmını da isteyen kadın, çocuklarının sonsuza kadar evinde kalmasını istemiyor.

“Eğer tatillere gidiyor, kendine lüks şeyler alıyorsa o zaman kira vermeli. Sonsuza kadar burada kalmasını istemiyorum, zaten biraz dağınık biri.” diyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Ebeveynler bunu istemek zorunda kalmamalı, çocukların kendiliğinden bunu yapması lazım. Eğer anne babana saygı duyuyorsan, yetişkin biri olarak hâlâ onların sana bakmasını beklememelisin. 40 yaşına gelip hâlâ ailenden geçiniyorsan, bu noktada suç senin değil, ailenindir.”

“Ebeveynler bunu istemek zorunda kalmamalı, çocukların kendiliğinden bunu yapması lazım. Eğer anne babana saygı duyuyorsan, yetişkin biri olarak hâlâ onların sana bakmasını beklememelisin. 40 yaşına gelip hâlâ ailenden geçiniyorsan, bu noktada suç senin değil, ailenindir.”

“Eğer bir ev almak için para biriktiriyorsan ya da okuyorsan ve ailen seni destekleyebiliyorsa kira vermemek mantıklı. Ama sadece çalışıyor ve hâlâ ailenden geçiniyorsan, onlara hiç saygın yok demektir.” diye ekliyor.

“Eğer bir ev almak için para biriktiriyorsan ya da okuyorsan ve ailen seni destekleyebiliyorsa kira vermemek mantıklı. Ama sadece çalışıyor ve hâlâ ailenden geçiniyorsan, onlara hiç saygın yok demektir.” diye ekliyor.

Sizce mantıklı mı? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın