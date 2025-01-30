Kendisiyle Birlikte Yaşayan Çocuklarından Kira ve Fatura İsteyen Anne Tartışma Yarattı
Kendisiyle Birlikte Yaşayan Çocuklarından Kira ve Fatura İsteyen Anne Tartışma Yarattı
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, çocuklarının artık yetişkin olduğunu, kira ve fatura ödemesi gerektiğini dile getirdi. “Eğer tatillere gidiyor, kendine lüks şeyler alıyorsa o zaman kira vermeli.' diyen kadın, sosyal medyayı ikiye böldü. İlk başlarda bunu tepki çeken bir şekilde anlatan kadın, sonrasında ise durumu en ince detayına kadar sebepleriyle anlattı.
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Zaman zaman aile ilişkilerinde fakrlı dinamiklerle karşılaşabilmek mümkün. Özellikle de anne ve çocuk arasında...
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın da, artık yetişkin olan çocuklarını belirli bir ücrete tabii tuttuğunu dile getirdiği bir video paylaştı.
Bu anneye göre, ailesiyle yaşayan hiçbir yetişkin faturalar için katkıda bulunmaktan muaf olmamalı. Bunun sadece harcamaların daha adil olmasını sağlamakla kalmayıp, gençlerin sorumluluk almasını öğrettiğini düşünüyor.
21 yaşındaki kızından aylık kira ve faturaların bir kısmını da isteyen kadın, çocuklarının sonsuza kadar evinde kalmasını istemiyor.
“Eğer tatillere gidiyor, kendine lüks şeyler alıyorsa o zaman kira vermeli. Sonsuza kadar burada kalmasını istemiyorum, zaten biraz dağınık biri.” diyor.
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“Ebeveynler bunu istemek zorunda kalmamalı, çocukların kendiliğinden bunu yapması lazım. Eğer anne babana saygı duyuyorsan, yetişkin biri olarak hâlâ onların sana bakmasını beklememelisin. 40 yaşına gelip hâlâ ailenden geçiniyorsan, bu noktada suç senin değil, ailenindir.”
“Eğer bir ev almak için para biriktiriyorsan ya da okuyorsan ve ailen seni destekleyebiliyorsa kira vermemek mantıklı. Ama sadece çalışıyor ve hâlâ ailenden geçiniyorsan, onlara hiç saygın yok demektir.” diye ekliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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