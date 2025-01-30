Kendisiyle Birlikte Yaşayan Çocuklarından Kira ve Fatura İsteyen Anne Tartışma Yarattı

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, çocuklarının artık yetişkin olduğunu, kira ve fatura ödemesi gerektiğini dile getirdi. “Eğer tatillere gidiyor, kendine lüks şeyler alıyorsa o zaman kira vermeli.' diyen kadın, sosyal medyayı ikiye böldü. İlk başlarda bunu tepki çeken bir şekilde anlatan kadın, sonrasında ise durumu en ince detayına kadar sebepleriyle anlattı.