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Yüzüne Yemeklik Yağ Enjekte Edildiği İçin Hayatı Cehenneme Dönen Oyuncunun Son Hali Şaşırttı

Yüzüne Yemeklik Yağ Enjekte Edildiği İçin Hayatı Cehenneme Dönen Oyuncunun Son Hali Şaşırttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 12:39

Yüzüne botoks yerine yemek yağı enjekte edilmesiyle hayatı kabusa dönen Lyn May, internetin en dikkat çeken figürlerinden biri. 'Arkadaş kıskançlığına' kurban gittiği iddia edilen Meksikalı oyuncu, hem estetik operasyonları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Uzun zamandır eski haline dönmek için çeşitli operasyonlar geçirdiği konuşulan May’in son hali görenleri şaşırttı.

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Yüzüne botoks yerine yemek yağı enjekte edildikten sonra hayatı adeta cehenneme dönen Lyn May, aslına bakarsanız internetin en önemli figürlerinden bir tanesi.

Yüzüne botoks yerine yemek yağı enjekte edildikten sonra hayatı adeta cehenneme dönen Lyn May, aslına bakarsanız internetin en önemli figürlerinden bir tanesi.

"Arkadaş kıskançlığına" kurban gittiği düşünülen Meksikalı oyuncu, zaman zaman estetik operasyonlarıyla zaman zaman da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

"Arkadaş kıskançlığına" kurban gittiği düşünülen Meksikalı oyuncu, zaman zaman estetik operasyonlarıyla zaman zaman da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

May'in uzun zamandır başka estetik operasyonlar geçirerek kısmen eski haline dönmeye çalıştığı konuşuluyordu.

May'in uzun zamandır başka estetik operasyonlar geçirerek kısmen eski haline dönmeye çalıştığı konuşuluyordu.

Lyn May'in son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi estetik operasyonların işe yaradığını dile getirdi. Eski halinden az da olsa uzaklaştığının altı çizildi.

Lyn May'in son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi estetik operasyonların işe yaradığını dile getirdi. Eski halinden az da olsa uzaklaştığının altı çizildi.

Paylaştığı son gönderisinde ise yeni etkinliğinin detaylarını böyle paylaştı👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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