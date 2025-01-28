Uykuya Dalmakta Zorlanıyor musunuz? Bir Fitness Koçu İki Dakikada Uykuya Dalma Yöntemi Paylaştı!

Yatakta dönüp duruyor, bir türlü uyuyamıyor musunuz? Fitness koçu Justin, uykuya dalma konusunda çığır açan bir teknikle karşımızda. Sadece 2 dakika içinde uyumanızı sağlayacak bu yöntem, aslında askerlerin zor şartlarda dinlenebilmesi için geliştirilmiş. Özellikle savaş pilotları gibi uykusuzluğun affedilmediği mesleklerde kullanılan bu yöntemle siz de huzurlu bir uykuya merhaba diyebilirsiniz!

Peki o uykuya dalma yöntemini merak ediyor musunuz? Cevabınız evet ise sizleri aşağıya alalım...