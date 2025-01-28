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Uykuya Dalmakta Zorlanıyor musunuz? Bir Fitness Koçu İki Dakikada Uykuya Dalma Yöntemi Paylaştı!

Uykuya Dalmakta Zorlanıyor musunuz? Bir Fitness Koçu İki Dakikada Uykuya Dalma Yöntemi Paylaştı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 17:24

Yatakta dönüp duruyor, bir türlü uyuyamıyor musunuz? Fitness koçu Justin, uykuya dalma konusunda çığır açan bir teknikle karşımızda. Sadece 2 dakika içinde uyumanızı sağlayacak bu yöntem, aslında askerlerin zor şartlarda dinlenebilmesi için geliştirilmiş. Özellikle savaş pilotları gibi uykusuzluğun affedilmediği mesleklerde kullanılan bu yöntemle siz de huzurlu bir uykuya merhaba diyebilirsiniz!

Peki o uykuya dalma yöntemini merak ediyor musunuz? Cevabınız evet ise sizleri aşağıya alalım...

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız yöntem tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Ciddi bir uyku problemine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız hekiminize başvurabilirsiniz.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sl...
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Zaman zaman uyku problemi çekebilir ve günler uykusuz kalabiliriz. Mental ve fiziksel olarak her ne kadar yorgun olsak da bir türlü uykuya dalamayız.

Zaman zaman uyku problemi çekebilir ve günler uykusuz kalabiliriz. Mental ve fiziksel olarak her ne kadar yorgun olsak da bir türlü uykuya dalamayız.

Bir fitness koçu da “Aslında gözlerinizi kapattıktan sonra tam iki dakika içinde uykuya dalmak için askeri olarak kanıtlanmış bir teknik var." diyerek uykuya dalma tekniği paylaştı.

Yöntem, başlangıçta askerlerin gürültülü savaş alanlarından en rahatsız edici yerlere kadar her koşulda uyumasına yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Reflekslerini keskin tutması gereken askerler için hayati öneme sahip olan bu teknik, esas olarak, uykusuzluk nedeniyle dikkat kaybına tahammülü olmayan savaş pilotları için geliştirilmiştir.

Peki nasıl işliyor bu yöntem? Paylaştığı YouTube videosunda Justin,tüm vücudu sakinleştirerek ve baştan ayağa her bir kısmı aşamalı olarak gevşeterek başlamayı öneriyor.

Alın kaslarını rahatlatmakla başlamayı tavsiye ediyor: 'Gözlerinizi, yanaklarınızı, çenenizi gevşetin ve nefesinize odaklanın.'

"Şimdi boynunuza ve omuzlarınıza inin. Omuzlarınızın gergin olmadığından emin olun. Onları olabildiğince aşağı bırakın ve kollarınızı, elleriniz ve parmaklarınız da dahil olmak üzere, yanınızda gevşek tutun."

"Şimdi boynunuza ve omuzlarınıza inin. Omuzlarınızın gergin olmadığından emin olun. Onları olabildiğince aşağı bırakın ve kollarınızı, elleriniz ve parmaklarınız da dahil olmak üzere, yanınızda gevşek tutun."

Etkisini artırmak için, başınızdan parmak uçlarınıza doğru akan sıcak bir his hayal edin. Süreci tamamlamak için derin bir nefes alın, yavaşça verin ve gevşemenin göğsünüzden, karnınıza, uyluklarınıza, dizlerinize, bacaklarınıza ve ayaklarınıza yayılmasını sağlayın.

'Tekrar, bu sıcak hissin kalbinizden ayak parmaklarınıza kadar indiğini hayal edin,' diye devam etti. 'Bunu yaparken zihninizi tüm stresten arındırmanız gerçekten çok önemli.'

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Stresten arınmış bir duruma ulaşmanıza yardımcı olmak için iki özel senaryo hayal etmenizi öneriyor.

Stresten arınmış bir duruma ulaşmanıza yardımcı olmak için iki özel senaryo hayal etmenizi öneriyor.

İlk senaryoda, kendinizi huzurlu bir ortamda hayal edin. Önerisine göre, 'Sakin bir gölde bir kanonun içinde uzandığınızı ve üzerinizde yalnızca tertemiz bir mavi gökyüzü olduğunu' düşünün. İkinci senaryo için, 'Kendinizi zifiri karanlık bir odada siyah kadife bir hamakta uzanırken hayal edin,' diyor.

Bu tekniği her gece altı hafta boyunca düzenli olarak uygulayarak ustalaşılabileceğini ve bunun kişilerin her gece iki dakika içinde uykuya dalmalarını sağladığını iddia ediyor.

Bu tekniği her gece altı hafta boyunca düzenli olarak uygulayarak ustalaşılabileceğini ve bunun kişilerin her gece iki dakika içinde uykuya dalmalarını sağladığını iddia ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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