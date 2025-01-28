Uykuya Dalmakta Zorlanıyor musunuz? Bir Fitness Koçu İki Dakikada Uykuya Dalma Yöntemi Paylaştı!
Yatakta dönüp duruyor, bir türlü uyuyamıyor musunuz? Fitness koçu Justin, uykuya dalma konusunda çığır açan bir teknikle karşımızda. Sadece 2 dakika içinde uyumanızı sağlayacak bu yöntem, aslında askerlerin zor şartlarda dinlenebilmesi için geliştirilmiş. Özellikle savaş pilotları gibi uykusuzluğun affedilmediği mesleklerde kullanılan bu yöntemle siz de huzurlu bir uykuya merhaba diyebilirsiniz!
Peki o uykuya dalma yöntemini merak ediyor musunuz? Cevabınız evet ise sizleri aşağıya alalım...
Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız yöntem tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Ciddi bir uyku problemine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız hekiminize başvurabilirsiniz.
Zaman zaman uyku problemi çekebilir ve günler uykusuz kalabiliriz. Mental ve fiziksel olarak her ne kadar yorgun olsak da bir türlü uykuya dalamayız.
Bir fitness koçu da “Aslında gözlerinizi kapattıktan sonra tam iki dakika içinde uykuya dalmak için askeri olarak kanıtlanmış bir teknik var." diyerek uykuya dalma tekniği paylaştı.
Peki nasıl işliyor bu yöntem? Paylaştığı YouTube videosunda Justin,tüm vücudu sakinleştirerek ve baştan ayağa her bir kısmı aşamalı olarak gevşeterek başlamayı öneriyor.
"Şimdi boynunuza ve omuzlarınıza inin. Omuzlarınızın gergin olmadığından emin olun. Onları olabildiğince aşağı bırakın ve kollarınızı, elleriniz ve parmaklarınız da dahil olmak üzere, yanınızda gevşek tutun."
Etkisini artırmak için, başınızdan parmak uçlarınıza doğru akan sıcak bir his hayal edin. Süreci tamamlamak için derin bir nefes alın, yavaşça verin ve gevşemenin göğsünüzden, karnınıza, uyluklarınıza, dizlerinize, bacaklarınıza ve ayaklarınıza yayılmasını sağlayın.
Stresten arınmış bir duruma ulaşmanıza yardımcı olmak için iki özel senaryo hayal etmenizi öneriyor.
Bu tekniği her gece altı hafta boyunca düzenli olarak uygulayarak ustalaşılabileceğini ve bunun kişilerin her gece iki dakika içinde uykuya dalmalarını sağladığını iddia ediyor.
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