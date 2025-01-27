Aşk-ı Memnu'daki Matmazel Misali Araya Fransızca Kelimeler Sokan Eski Sevgili Sinirleri Bozdu

Bazı arkadaşlarımız, konuşmalarının arasına farklı dillerden kelimeler sıkıştırmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bu durum çoğu zaman bizi pek rahatsız etmese de konu eski sevgiliye gelince işler değişebilir. 😂 Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendisini aldatan eski sevgilisinin son çırpınışlarını sosyal medyada paylaştı. Eski sevgilinin, Aşk-ı Memnu’daki Matmazel edasıyla Fransızca kelimeler sıkıştırması ise adeta sinirleri altüst etti!

İşte detaylar...