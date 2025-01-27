Aşk-ı Memnu'daki Matmazel Misali Araya Fransızca Kelimeler Sokan Eski Sevgili Sinirleri Bozdu
Aşk-ı Memnu'daki Matmazel Misali Araya Fransızca Kelimeler Sokan Eski Sevgili Sinirleri Bozdu
Bazı arkadaşlarımız, konuşmalarının arasına farklı dillerden kelimeler sıkıştırmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bu durum çoğu zaman bizi pek rahatsız etmese de konu eski sevgiliye gelince işler değişebilir. 😂 Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendisini aldatan eski sevgilisinin son çırpınışlarını sosyal medyada paylaştı. Eski sevgilinin, Aşk-ı Memnu’daki Matmazel edasıyla Fransızca kelimeler sıkıştırması ise adeta sinirleri altüst etti!
İşte detaylar...
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Konuşmanın ortasında durup dururken İngilizce kelimeler sıkıştıran bir arkadaşınız vardır. Zaman zaman bu arkadaşlar hafiften sinirimizi bozabiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, araya Fransızca kelimeler sıkıştıran eski sevgilisini bu şekilde paylaştı.
Bu konuşma bize Aşk-ı Memnu Matmazel'i hatırlatmadı değil.😂 Gelen yorumlardan bazılarına şöyle bi' göz atalım.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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