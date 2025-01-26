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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 22:55

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

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1. "Annem ve babamın televizyonunun girişini HDMI 1'e değiştirdiğimde ben"

2. "Pazar günleri aşıklar içindir"

2. "Pazar günleri aşıklar içindir"
twitter.com

'Ben: bir sonraki bölüm'

3. "Her gün her zamanki gibi aynı 8 şarkıyı dinliyorum"

3. "Her gün her zamanki gibi aynı 8 şarkıyı dinliyorum"
twitter.com

4. "Birisi benimle konuşmaya devam ettiği için kulaklıklarımı çıkarmak zorunda kaldığımda"

4. "Birisi benimle konuşmaya devam ettiği için kulaklıklarımı çıkarmak zorunda kaldığımda"
twitter.com

5. "100''den fazla sekme açtığımda hissettiğim"

5. "100''den fazla sekme açtığımda hissettiğim"
twitter.com
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6. "Alarm olmadan ve plan yapmadan uyumak böyle bir his"

6. "Alarm olmadan ve plan yapmadan uyumak böyle bir his"
twitter.com

7. "Sabahları tekrar uykuya dalmamaya çalışıyorum"

7. "Sabahları tekrar uykuya dalmamaya çalışıyorum"
twitter.com

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. "Ben arka koltukta sarhoş bir şekilde oturuyorum ve direksiyonda kim varsa ona güveniyorum"

10. "Ağlarken konuşmak aynı bu şekilde hissettiriyor"

10. "Ağlarken konuşmak aynı bu şekilde hissettiriyor"
twitter.com
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11. "Yanlışlıkla görmezden geldiğim bir sohbeti açtığımda

11. "Yanlışlıkla görmezden geldiğim bir sohbeti açtığımda
twitter.com

12. "Hatırlıyor musun diye sorduklarında ben"

12. "Hatırlıyor musun diye sorduklarında ben"
twitter.com

13. 👇

13. 👇
twitter.com

14. "Sevgili olmaya çalışırken böyle görünüyorum"

14. "Sevgili olmaya çalışırken böyle görünüyorum"
twitter.com

15. "Bugün erken uyuyacağım dedikten sonra ben"

15. "Bugün erken uyuyacağım dedikten sonra ben"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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