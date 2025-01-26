Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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2. "Pazar günleri aşıklar içindir"
3. "Her gün her zamanki gibi aynı 8 şarkıyı dinliyorum"
4. "Birisi benimle konuşmaya devam ettiği için kulaklıklarımı çıkarmak zorunda kaldığımda"
5. "100''den fazla sekme açtığımda hissettiğim"
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6. "Alarm olmadan ve plan yapmadan uyumak böyle bir his"
7. "Sabahları tekrar uykuya dalmamaya çalışıyorum"
8. 👇
10. "Ağlarken konuşmak aynı bu şekilde hissettiriyor"
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11. "Yanlışlıkla görmezden geldiğim bir sohbeti açtığımda
12. "Hatırlıyor musun diye sorduklarında ben"
13. 👇
14. "Sevgili olmaya çalışırken böyle görünüyorum"
15. "Bugün erken uyuyacağım dedikten sonra ben"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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