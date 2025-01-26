Yapılan Bir Araştırmayla Çalışanların En Çok Şikayetçi Olduğu Ofis Alışkanlıkları Ortaya Çıktı

Ofis ortamında herkesin huzurlu bir şekilde çalışabilmesi için belirli bir düzen ve uyum önemli. Ancak yapılan bir araştırma, çalışanların bu düzeni bozan bazı davranışlardan oldukça rahatsız olduğunu ortaya koydu. Mesajlara geç yanıt vermek, toplantılara geç kalmak gibi davraışlar iş yerindeki en büyük huzursuzluk kaynakları arasında. Peki, ofiste en çok şikayet edilen davranışlar neler? İşte detaylar...