Yapılan Bir Araştırmayla Çalışanların En Çok Şikayetçi Olduğu Ofis Alışkanlıkları Ortaya Çıktı
Yapılan Bir Araştırmayla Çalışanların En Çok Şikayetçi Olduğu Ofis Alışkanlıkları Ortaya Çıktı
Kaynak: https://nypost.com/2025/01/25/lifesty...
Ofis ortamında herkesin huzurlu bir şekilde çalışabilmesi için belirli bir düzen ve uyum önemli. Ancak yapılan bir araştırma, çalışanların bu düzeni bozan bazı davranışlardan oldukça rahatsız olduğunu ortaya koydu. Mesajlara geç yanıt vermek, toplantılara geç kalmak gibi davraışlar iş yerindeki en büyük huzursuzluk kaynakları arasında. Peki, ofiste en çok şikayet edilen davranışlar neler? İşte detaylar...
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Covid pandemisinden bu yana birçok şirket hibrit çalışma sistemine geçti. Bu çalışma stili değişikliği, bazı araştırmalara göre "dakiklik" kavramında bazı gevşemelere sebep oldu.
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İşe alım şirketi Monster tarafından yapılan ve 1.000 çalışanın katıldığı bir ankete göre, yalnızca yüzde 14’ü işe geç kalmayı rahatsız edici bir ofis davranışı olarak görüyor.
Birçok beyaz yakalı çalışan artık günün her saati akıllı telefonlarına bağlı yaşıyor. Bu durum, e-posta veya Teams ve Slack gibi araçlar üzerinden meslektaşlarıyla iletişim kurabilmelerini sağlıyor.
Anket, rahatsız edici iş davranışlarını inceledi ve çalışanların, meslektaşlarının ofise zamanında gelmesinden pek etkilenmezken, zorunlu toplantılara geç kalmalarından rahatsız olduklarını ortaya koydu.
Fortune'a konuşan Monster kariyer uzmanı Vicki Salemi, "Bir toplantı olduğunda, ister çalışan uzaktan çalışıyor olsun ister ofiste, herkesin toplantıya zamanında katıldığı bir durumda geç kalmaları daha kolay fark ediliyor," dedi.
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Ankete katılanların yüzde 88'i bu davranışı en sinir bozucu alışkanlık olarak değerlendirirken, dedikodu yapmak (yüzde 81) ve uygunsuz dil kullanımı (yüzde 78) ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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