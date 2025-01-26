İlk Buluşmada Tanımadığı Birinin Masasına Bıraktığı Esrarengiz Not Yüzünden Şoke Olan Kadın

İlk buluşmada zaman zaman başımıza talihsiz olaylar gelebilir. Bu da buluşmanın gidişatını kötü yönde etkileyebilir. Fakat buluşmanın ortasında tanımadığınız biri masanıza esrarengiz bir not bıraksa ne hissedersiniz? Geçtiğimiz günlerde bir kadın, ilk buluşmanın ortasında esrarengiz bir notla karşılaştı. Bu notta yazan şey ise dumur eden cinstendi.

İşte detaylar...