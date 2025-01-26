İlk Buluşmada Tanımadığı Birinin Masasına Bıraktığı Esrarengiz Not Yüzünden Şoke Olan Kadın
İlk Buluşmada Tanımadığı Birinin Masasına Bıraktığı Esrarengiz Not Yüzünden Şoke Olan Kadın
İlk buluşmada zaman zaman başımıza talihsiz olaylar gelebilir. Bu da buluşmanın gidişatını kötü yönde etkileyebilir. Fakat buluşmanın ortasında tanımadığınız biri masanıza esrarengiz bir not bıraksa ne hissedersiniz? Geçtiğimiz günlerde bir kadın, ilk buluşmanın ortasında esrarengiz bir notla karşılaştı. Bu notta yazan şey ise dumur eden cinstendi.
İşte detaylar...
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İlk buluşmada iki tarafın da birbirinden aldığı enerji son derece önemli. Bu nedenle çiftler birbirlerinin davranışlarını yakından takip ediyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, paylaştığı videoda ilk buluşmadayken başına gelen ilginç bir olaydan bahsetti. Olayı duyanlar ise "N'oluyoruz yahu?" demekten kendini alıkoyamadı.
Tanımadığı birinin masaya gelip kendisine bıraktığı notla şaşkına dönen kadın, notta "Daha iyisini yapabilirsin. Kesinlikle hayır" yazdığını görünce kafasının karıştığını dile getirdi.
"Ben tuvalete gittiğimde bir şey mi yaptı? Diğer kadınlarla flört mü etti?" diye sordu.
Birçok kişi bu durumu "Tanrı'nın bir işareti" olarak nitelendirdi. Kullanıcılar bu adamla bir daha görüşmemesi gerektiğini önerdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Evet sen seçilmiş kişisin ve bu sana Tanrı'nın bi işareti, hem ne demişler; Tanrı elini uzatsa da Maradona, yine de sığınmış yaradana 😄😄