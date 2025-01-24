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Pankreas Kanseri Teşhisi Konmuştu: Eski Oryantal Tanyeli'nin Son Hali Hayranlarını Üzdü

Pankreas Kanseri Teşhisi Konmuştu: Eski Oryantal Tanyeli'nin Son Hali Hayranlarını Üzdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 23:58

Tanyeli, geçtiğimiz yıl pankreas kanseri teşhisiyle büyük bir mücadeleye başladı ve yaşadığı bu zorlu süreç hayranlarını derinden üzdü. Geçtiğimiz günlerde hastanede çekilen görüntüleriyle sağlık durumu hakkında bilgi veren eski oryantal, yaşadığı zorlukları samimi bir şekilde paylaştı. Grip enfeskyionu nedeniyle 4 gün önce tekrardan hastaneye kaldırılan eski oryantalin son hali hayranlarını üzdü.

İşte Tanyeli'nin son hali!

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Bir zamanların önemli oryantal figürü Tanyeli, şarkılarıyla ve danslarıyla nam salmış isimlerden bir tanesiydi.

Bir zamanların önemli oryantal figürü Tanyeli, şarkılarıyla ve danslarıyla nam salmış isimlerden bir tanesiydi.

2023 yılında pankreas kanseri teşhisi konmasından bu yana hayranlarını üzen Tanyeli, sosyal medyadan da sık sık paylaşım yaparak durumu hakkında haberdar ediyor.

2023 yılında pankreas kanseri teşhisi konmasından bu yana hayranlarını üzen Tanyeli, sosyal medyadan da sık sık paylaşım yaparak durumu hakkında haberdar ediyor.

Geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutlarken verdiği pozlarda her ne kadar mutlu görünse de başarılı şarkıcının son hali hayranlarını üzdü.

Geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutlarken verdiği pozlarda her ne kadar mutlu görünse de başarılı şarkıcının son hali hayranlarını üzdü.

Grip enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Tanyeli'nin son hali.👇

Grip enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Tanyeli'nin son hali.👇

"Günaydın. Sabah saat 05.56. İnfluenzanın kaçıncı günü oldu bugün. 4. gün mü? İnşallah çok çabuk geçer"

"Günaydın. Sabah saat 05.56. İnfluenzanın kaçıncı günü oldu bugün. 4. gün mü? İnşallah çok çabuk geçer"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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