Eski Uçuş Görevlisinden Pantolon Uyarısı: Bu Detay Büyük Bir Acıdan Kurtarabilir!

Uzun uçak yolculuklarında güvenlik ve sağlık her zaman ön planda olmalı. Bu yüzden uçuş görevlilerinin önerileri oldukça değerli. Peki, uçakta ne giydiğimize ne kadar dikkat ediyoruz? Aslında mesele yalnızca şık görünmek değil, seçtiğimiz kıyafetlerin hayatımızı etkileyebileceği gerçeği. Eski bir uçuş görevlisi, yolcuları uçuşlarda pantolon giymeleri konusunda uyardı. Üstelik bunun oldukça mantıklı bir nedeni varmış.