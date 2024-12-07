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Uçuş Görevlisi, Yolcularda Gözlemlediği En Rahatsız Edici Davranışı Açıkladı

Uçuş Görevlisi, Yolcularda Gözlemlediği En Rahatsız Edici Davranışı Açıkladı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 23:21

Uçuşlarda yolcuların konforu son derece önemli. Zaman zaman uzun süreli uçuşlarda garip ve rahatsız edici yolcularla da karşılaşmak mümkün. Cher isimli bir uçuş görevlisi de yolcuların, özellikle de kısa boylu yolcuların en çok yaptığı ve kesinlikle 'yasa dışı' olması gerektiğini düşündüğü bir davranışı paylaştı. Uçuş görevlisine göre bu davranış hem uçuş görevlilerinin işini aksatabiliyor hem de diğer yolcuları rahatsız edebiliyor.

Gelini detaylara beraber bakalım👇

Kaynak: https://metro.co.uk/2024/12/06/a-flig...

Uçak yolculuklarında konforumuz son derece önemli. Bu nedenle de uçuş görevlilerinin tavsiyeleri büyük önem taşıyor.

Uçak yolculuklarında konforumuz son derece önemli. Bu nedenle de uçuş görevlilerinin tavsiyeleri büyük önem taşıyor.

Cher isimli bir uçuş görevlisi de, uçakta denk geldiği bir davranışın kesinlikle "yasa dışı" olması gerektiğini dile getiriyor.

Cher isimli bir uçuş görevlisi de, uçakta denk geldiği bir davranışın kesinlikle "yasa dışı" olması gerektiğini dile getiriyor.

O da "bacaklarını yayarak oturma" davranışı.

O da "bacaklarını yayarak oturma" davranışı.

Üstüne üstlük orta koltukta oturuyorsunuz bu durumda işiniz daha zor!

Üstüne üstlük orta koltukta oturuyorsunuz bu durumda işiniz daha zor!

Cher, 'Yolcu olarak birçok kez, erkeklerin dizlerini benim ya da diğer taraftaki kişinin oturduğu bölüme kadar yaydığını gördüm. Bu kabul edilemez bir durum.' dedi.

Cher'e göre bu davranışı benimseyen kişiler genellikle kısa boylu yolcular.

Cher'e göre bu davranışı benimseyen kişiler genellikle kısa boylu yolcular.

Cher, bu du davranışı yapanların hem uçuş görevlilerinin işine engel olduğunu hem de yolcuları rahatsız ettiğini dile getiriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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