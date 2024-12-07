Uçuş Görevlisi, Yolcularda Gözlemlediği En Rahatsız Edici Davranışı Açıkladı

Uçuşlarda yolcuların konforu son derece önemli. Zaman zaman uzun süreli uçuşlarda garip ve rahatsız edici yolcularla da karşılaşmak mümkün. Cher isimli bir uçuş görevlisi de yolcuların, özellikle de kısa boylu yolcuların en çok yaptığı ve kesinlikle 'yasa dışı' olması gerektiğini düşündüğü bir davranışı paylaştı. Uçuş görevlisine göre bu davranış hem uçuş görevlilerinin işini aksatabiliyor hem de diğer yolcuları rahatsız edebiliyor.

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