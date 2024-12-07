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"Asla Sevilmeyeceksin" Demişler: Kilosu Yüzünden Durmadan Aşağılanan Kadının İlham Verici Hikayesi

"Asla Sevilmeyeceksin" Demişler: Kilosu Yüzünden Durmadan Aşağılanan Kadının İlham Verici Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 20:16

İki çocuk annesi Sally isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde ilham veren kilo verme hikayesini anlattı. Kilosu yüzünden çevresi tarafından aşağılandığını dile getiren kadın, çocuklarıyla bile oyun oynayamaz hale gelince kilo vermek için kolları sıvadı. Mide ameliyatı geçirdikten sonra 82 kilo veren kadın, şu anda kendisiyle gurur duyduğunu dile getiriyor. Artık ailesiyle mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdüğünü söyleyen kadının ilham verici hikayesine buyrun beraber bakalım...

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Aşk dış görünüşe pek bakmıyor sizler de takdir edersiniz ki. Bağ kurduğunuzu kişi gözünüze dünyanın en yakışıklısı ya da en güzeli gibi geliyor.

Fakat Sally isimli bir kadının yaşadıkları hepimizi aşka küstürecek cinsten desek yeridir. "Bu kiloyla seni kimse sevmez" sözünü duyduktan sonra, fitleşmek için sıvamış kolları.

Fakat Sally isimli bir kadının yaşadıkları hepimizi aşka küstürecek cinsten desek yeridir. "Bu kiloyla seni kimse sevmez" sözünü duyduktan sonra, fitleşmek için sıvamış kolları.

Kısa sürede 82 kilo veren Sally, kilolu olduğu dönemler yemek yemeyi adeta bir "konfor alanı" olarak görüyormuş.

Kısa sürede 82 kilo veren Sally, kilolu olduğu dönemler yemek yemeyi adeta bir "konfor alanı" olarak görüyormuş.

 “Yemek yemeyi bir rahatlama aracı olarak kullanıyordum. İşten ve çocuklarımla ilgilenmekten bitap düştüğümde beni mutlu eden tek şey buydu. Ancak 36 bedene giremediğimde bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim.

En son ilişkisi bittikten sonra bir daha kimsenin kendisini sevmeyeceğini düşünüp büyük bir depresyona girmiş kendisi. Fakat kilo vermeye karar verdiği ilk nokta, kilosu yüzünden çocuklarıyla artık oyun oynayamaması ile başlamış.

En son ilişkisi bittikten sonra bir daha kimsenin kendisini sevmeyeceğini düşünüp büyük bir depresyona girmiş kendisi. Fakat kilo vermeye karar verdiği ilk nokta, kilosu yüzünden çocuklarıyla artık oyun oynayamaması ile başlamış.

“Öyle bir noktaya geldim ki koşup oğlumla oynayamaz hale geldim ve merdivenleri çıktıktan sonra başım dönüyordu. Bir keresinde bana 'kimse seni bu kiloyla sevmez' demişlerdi. İnsanın aklından çıkmıyor.”

“Kilo verdim, özgürlük, öz güven ve mutluluk kazandım. Yeni partnerim ise en büyük destekçim"

“Kilo verdim, özgürlük, öz güven ve mutluluk kazandım. Yeni partnerim ise en büyük destekçim"
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Mide ameliyatı olduktan sonra deri aldırma ameliyatı için para biriktirmeye başlayan Sally, “Artık çok daha iyi bir hayatım var. Kiloluyken çocuklarımın okulda kilom yüzünden zorbalığa uğrayacağından endişe ediyordum" diyor.

Mide ameliyatı olduktan sonra deri aldırma ameliyatı için para biriktirmeye başlayan Sally, “Artık çok daha iyi bir hayatım var. Kiloluyken çocuklarımın okulda kilom yüzünden zorbalığa uğrayacağından endişe ediyordum" diyor.

"Neredeyse kilom yarıya indi. Aynı vücutta iki insan taşıyormuş hissiyatı bile kötü. Katettiğim yol için kendimle gurur duyuyorum"

"Neredeyse kilom yarıya indi. Aynı vücutta iki insan taşıyormuş hissiyatı bile kötü. Katettiğim yol için kendimle gurur duyuyorum"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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