Ünlü Astrolog Önümüzdeki 15 Gün İçin Herkesi Uyardı: "Beddua Etmeyin, Olumsuz Konuşmayın"
Ünlü Astrolog Önümüzdeki 15 Gün İçin Herkesi Uyardı: "Beddua Etmeyin, Olumsuz Konuşmayın"
2024’ün son ayında astrologlar sık sık önemli uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar genelde maddi, manevi ve psikolojik konulara dikkat çekiyor. Astrolojik paylaşımlarıyla tanınan Yasemin Koca da önümüzdeki 15 güne dair uyardı. “Beddua etmeyin, olumsuz konuşmayın” diyen Koca, “Bu ay, ektiğinizi biçmenin zamanı” diyerek sözlerini tamamladı. Detaylar içeriğin devamında!
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Aralık ayı itibarıyla yılın son astrolojik olaylarını yaşıyoruz. Astroloji uzmanları da insanları sık sık uyarıyor.
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Yasemin Koca da bu astrologlardan bir tanesi. Paylaştığı gönderide önümüzdeki 15 günün önemini vurguladı.
"Önümüzdeki 15 günlük süreç, büyük konuşmayın, kimseyi kınamayın, beddua etmeyin, olumsuz konuşmayın, kötüyü çağırmayın, kuşku duymayın, bunları aslında her zaman dikkate almamız lazım"
"Ama bazen yapamıyor olabiliriz. Fakat bu 15 günlük süreç, ektiğinizi biçme süreci olacaktır"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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